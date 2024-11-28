До Международного дня волонтера Укрпочта анонсировала выпуск благотворительной почтовой марки «Страна волонтеров». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта анонсировала марку «Страна волонтеров» (фото)
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На марке изображен автомобиль, мчащийся по дорогам страны, чтобы доставить все необходимое. Эскиз — авторство Анастасии Бондарец, который украинцы выбрали на Всеукраинском конкурсе.
Работы финалистов конкурса — Анастасии Туки, Святослава Романчака и Марии Сусловой — изображены на художественном конверте, открытке и презентационной папке.
Почтовый набор включает: лист «Страна волонтеров», конверт «Первый день» и карточку.
Характеристики
- Дата выпуска (год) — 2024
- Количество марок в листе — 6
- Номинал каждой почтовой марки — 6х (U+5)
- Тираж — 300 тысяч почтовых марок
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Где купить
Предзаказать новинку можно на почтовом маркете, а 2 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость почтового набора «Страна волонтеров» составляет 158 грн.
5 гривен с каждой марки будут направлены на благотворительные цели.
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