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28 ноября 2024, 11:46 Читати українською

Укрпочта анонсировала марку «Страна волонтеров» (фото)

До Международного дня волонтера Укрпочта анонсировала выпуск благотворительной почтовой марки «Страна волонтеров». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

До Международного дня волонтера Укрпочта анонсировала выпуск благотворительной почтовой марки «Страна волонтеров».
Фото: Укрпочта

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На марке изображен автомобиль, мчащийся по дорогам страны, чтобы доставить все необходимое. Эскиз — авторство Анастасии Бондарец, который украинцы выбрали на Всеукраинском конкурсе.

Работы финалистов конкурса — Анастасии Туки, Святослава Романчака и Марии Сусловой — изображены на художественном конверте, открытке и презентационной папке.

Почтовый набор включает: лист «Страна волонтеров», конверт «Первый день» и карточку.

Характеристики

  • Дата выпуска (год) — 2024
  • Количество марок в листе — 6
  • Номинал каждой почтовой марки — 6х (U+5)
  • Тираж — 300 тысяч почтовых марок

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Где купить

Предзаказать новинку можно на почтовом маркете, а 2 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость почтового набора «Страна волонтеров» составляет 158 грн.

5 гривен с каждой марки будут направлены на благотворительные цели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadim531
Vadim531
28 ноября 2024, 11:58
#
Країна мрій.
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