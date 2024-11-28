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28 ноября 2024, 9:55 Читати українською

Европейские компании планируют запустить производство синтетической нефти

Французская компания TotalEnergies SE и австрийская OMV AG близки к запуску заводов, производящих синтетическую нефть из пластиковых отходов, чтобы сократить выбросы при производстве химикатов. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на сообщения компаний.

Французская компания TotalEnergies SE и австрийская OMV AG близки к запуску заводов, производящих синтетическую нефть из пластиковых отходов, чтобы сократить выбросы при производстве химикатов.
Фото: AI

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Отмечается, что возврат использованного пластика в состояние жидкого масла для повторной обработки появляется в качестве альтернативы более распространенной механической переработке, когда структура пластика существенно не меняется.

Объект, который Total запускает в Гранпюи близ Парижа, является первым промышленным заводом такого рода во Франции, сообщает компания в электронном письме.

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В ответ на вопрос Total начала ввод в эксплуатацию завода по переработке химических веществ на месте, где раньше находился нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Построенная совместно с партнером пиролизная установка сможет перерабатывать 15 тысяч тонн отходов в год после выхода на полную мощность. Биотопливный завод должен заработать в 2025 году.

OMV планирует запустить завод мощностью 16 тыс. тонн на своем НПЗ в Швехате вблизи Вены до конца года, а также, как отмечается в письме, планирует увеличить производство и годовую мощность до 200 тыс. тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 ноября 2024, 10:55
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Синтетическая, это кода из простых химических элементов делается сложное соединение. А о чем написано в статье, это скорее деполимеризация. Но направление весьма перспективное для переработки пластика.
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