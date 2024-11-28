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28 ноября 2024, 9:33 Читати українською

Украинский IT-экспорт продолжает падение (инфографика)

Начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта IT-услуг продолжается. Даже при оптимистическом сценарии на конец 2024 года уменьшение объемов будет на уровне не менее 4% по сравнению с 2023 годом. А при пессимистическом этот показатель достигнет — 6%. Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine 2024 года Львовского И Т Кластера.

Начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта IT-услуг продолжается.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, в итоге стоит ожидать $6,3−6,45 млрд. Следовательно, в 2024 году технологическая индустрия второй год подряд не покажет роста по сравнению с прошлым годом.

Однако, несмотря на вызовы полномасштабной войны, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительные валютные поступления.

ИТ-сектор — крупнейший экспортер услуг в Украине: от общего объема услуг компьютерные услуги составляют 38%. И занимает 2 место в общей структуре украинского экспорта после экспорта продовольственных товаров.

Доля ИТ в валовом внутреннем продукте уменьшилась на фоне роста ВВП и составила 4,4%.

IT-компании

В настоящее время в Украине 2118 активных верифицированных ИТ-компаний. Из них сервисных — половина, а именно 47% - аутсорсинговые и 3% - аутстафинговые. Еще 31% компаний — продуктовые, остальные имеют смешанную бизнес-модель.

Украинские техкомпании продолжают открывать новые офисы, однако в большинстве своем за рубежом.

Из 51% СЕО, планирующих расширить свои представительства, более трети хочет сделать это в другой стране. Самый популярный выбор новой локации — Польша.

Кроме того, 6% СЭО планируют закрыть офис в Украине.

Количество специалистов, задействованных в ИТ, в этом году уменьшилось — на 1,6% и сейчас насчитывает 302 тыс. специалистов. Из них 238 тыс. живут и работают в Украине.

Уменьшилось и количество украинских специалистов за рубежом на 3% по сравнению с прошлым годом. Пока их численность достигает 62 000−64 000, в противовес 65 000 в прошлом году.

В исследовании отмечается, что Украина богата высококвалифицированными техническими талантами: более 43% имеют общий опыт работы в ИТ более 6 лет, из них 9% — более 15 лет. А более 82% из всего пула технических талантов — специалисты квалификации Middle, Senior и Lead.

Почти половина занятых в ИТ-отрасли получили или получают образовательную техническую специализацию, связанную с компьютерными науками. Впрочем, вовлеченными в ИТ-отрасли все чаще становятся выпускники нетехнических специальностей. В 2023 году доля таких составила 35,6%, а в этом — 39,2%.

Портрет ИТ-специалиста: доход и расходы

В Украине больше всего ИТ-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Количество ИТ-специалистов в Украине к 25 годам уменьшается. А средний возраст специалиста несколько вырос — до 31,5 лет. Значительная часть специалистов, почти 68%, не имеют детей.

Большинство, а именно 44,2% ИТ-специалистов Украины, все еще привлечены к работе сервисных компаний. Это на 6,9% меньше, чем было в прошлом.

Доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях и стартапах, выросла на 4,2% и в настоящее время составляет 36,4%.

Еще 17,4% техспециалистов привлечены к компаниям со смешанной бизнес-моделью, а 2% избрали другие типы компаний.

Медиана дохода техспециалиста в Украине уменьшилась на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составляет $2 590. В то же время, большая часть опрошенных отметили, что выросли и их расходы: 75,6% в 2024 году в противовес 72,9% в прошлом году.

Наибольшая часть дохода идет на базовые нужды — аренда жилья, питания и т. д. На остальные статьи выделяют в среднем не более 23%.

91,3% айтишников направляют часть бюджета на благотворительность. Из них 5% донатят больше четверти дохода. Средний чек на благотворительность одного ИТ-специалиста ежемесячно составляет $235.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+41
Mini Mi
Mini Mi
28 ноября 2024, 9:53
#
Украинский айтисекиор тупо постепенно уходит в тень. Что было ожидаемо и предсказуемо
+
+105
3212242
3212242
28 ноября 2024, 9:59
#
Яка ще тінь? Старі проекти закінчуються, нові не особливо надходять.
+
+60
Riojas
Riojas
28 ноября 2024, 10:11
#
Это ничего. Меньше айтишников — больше пехотинцев.
+
0
Три літри
Три літри
28 ноября 2024, 10:07
#
Ви прослухали експерта що розповідав про долари в конвертах
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 ноября 2024, 10:34
#
Да, да, все айтишники у нас в гривне и строго в белую работают. Мы например так налоговой и говорим)
+
0
Три літри
Три літри
28 ноября 2024, 10:46
#
Да, да, все айтишники у нас в гривне и строго в белую работают.

ну може якісь фрилансери досі працюють в сіру і виводять гроші через скріл — я хз
але ці фрілансери точно не роблять погоду на ринку ІТ-експорту

а компанії працюють в білу

це ж не ваша торгівля нафтою, от там мабуть платять в конвертах баксами бо як ще обійти набінаулізм?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 ноября 2024, 13:13
#
Канешна в белую. Правда на полшишечки — мы показываем примерно ¼ доходов в белую. До 22 года в белую шло примерно половина, а до 14 почти все, ща очень редкими исключениями. Вот когда доллар после 8 стал 12 и полез выше и сотрудники стали требовать ЗП в баксах или по курсу, вот тогда начался путь в тень
+
0
Riojas
Riojas
28 ноября 2024, 10:10
#
Он уходит в Тису
+
0
vPrirech
vPrirech
28 ноября 2024, 11:38
#
ІТ сектор (не ФОП, а компанії) «тікає» від дурнів при владі і релоцирується у Європу. Багато проектів виїхали у Єврому ще до повномаштабної війни, як фактор зменшення ризиків замовнику. А вже зараз, більше ніж у 50% виїхавших ІТшників вже квартири, діти і центр життєвих інтересів знаходяться у Європі. Як відкриють кордони інші, що не є «заброньованими» теж виїдуть.
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