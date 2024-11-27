Прибыль промышленных предприятий Китая в октябре упала на 10%

В октябре 2024 года прибыль промышленных предприятий Китая упала на 10% по сравнению с прошлым годом, что стало еще одним признаком того, что стимулирующие меры Пекина пока не смогли обратить вспять спад корпоративных доходов. Об этом сообщает CNBC.

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Это стало третьим подряд месяцем снижения прибыли после падения на 27,1% в годовом исчислении в сентябре, что стало самым резким снижением с марта 2020 года.

Промышленная прибыль является ключевым показателем финансового состояния заводов, шахт и коммунальных предприятий в Китае.

За первые десять месяцев 2024 года прибыль промышленных предприятий Китая сократилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом, говорится в заявлении Национального бюро статистики, опубликованном в среду. В период до сентября падение составило 3,5%.

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Статистическое бюро объяснило меньшее снижение в октябре реализацией стимулирующих мер Пекина.