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27 ноября 2024, 11:05 Читати українською

В Китае руководителя крупнейшего банка Китая приговорили к смертной казни за взятки

Бывший председатель правления одного из крупнейших государственных банков Китая — Bank of China — Лю Ляньга был приговорен к смертной казни за получение взяток и незаконную выдачу кредитов. Об этом пишет Цензор.net.

Бывший председатель правления одного из крупнейших государственных банков Китая — Bank of China — Лю Ляньга был приговорен к смертной казни за получение взяток и незаконную выдачу кредитов.

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Суд признал банкира виновным в получении взяток на сумму более 121 млн юаней (около $16,8 млн).

Согласно решению суда, обвиняемый пожизненно лишен политических прав, вся его личная собственность подлежит конфискации, все незаконно нажитое имущество и полученные от него доходы подлежат изъятию и передаче в казну.

Суд установил, что в период с 2010 по 2023 год Лю Ляньге, занимая разные должности, в том числе руководящие должности в Экспортно-импортном банке Китая и Bank of China, злоупотреблял служебными полномочиями в пользу третьих лиц, в частности содействовал им в получении кредитов, получая вместо взятки.

Кроме того, было установлено, что банкир способствовал в выдаче компаниям, не отвечавшим необходимым требованиям, кредитов на общую сумму более 3,32 млрд юаней, в результате чего убытки по основной сумме долга превысили 190,7 млн ​​юаней.

Источник: Минфин
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