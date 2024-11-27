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27 ноября 2024, 11:23 Читати українською

Binance запустила BFUSD, суд снял санкции с Tornado Cash: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance запустила BFUSD

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске BFUSD на Binance Futures.

Binance заверила пользователей, что ставка вознаграждения BFUSD или бонусный годовой доход (annual percentage yield, APY) «никогда не будет опускаться ниже нуля», защищая владельцев от потерь.

Новый актив стал доступен на Binance Futures с 27 ноября 2024 года.

По словам представителя Binance, BFUSD «не является стейблкоином», поскольку его нельзя снять с фьючерсного счета Binance или торговать на открытом рынке.

«Это [BFUSD] можно использовать только как маржу для фьючерсной торговли на Binance и обменять на стейблкоин USDT», — сказал представитель платформы в интервью The Block.

BFUSD генерирует прибыль с помощью двух стратегий: через дельта-хеджирование криптоактивов между спотовыми и фьючерсными рынками и стейкинг Ethereum.

Чанпен Чжао назвал мемкоины странными

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао заявил, что не против мемкоинов, однако такие токены сейчас становятся «чуть-чуть» странными.

Кроме того, он призвал создавать реальные приложения на базе блокчейна.

Представители аналитической компании IncomeSharks под сообщением Чжао в X написали, что «мемкоины начинали с того, что были веселыми, потом стали смешными, а в конце стали невероятно странными и бесшабашными».

Другой участник обсуждения заявил, что даже Илон Маск является сторонником мемкоинов.

Чжао ответил, что «мы не пытаемся ничего прекратить». По его словам, каждый имеет право выбора, во что инвестировать или держать.

Суд снял санкции с криптомиксера Tornado Cash

Федеральный апелляционный суд США Пятого округа принял, что OFAC превысило полномочия при введении санкций против криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщает The Block.

Предыдущее решение окружного суда отменено.

«Неизменные смартконтракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность) не являются „собственностью“ иностранного гражданина или организации, а это значит, что их нельзя заблокировать в соответствии с IEEPA и что OFAC превысило свои полномочия, определенные Конгрессом», — заявила судейская коллегия.

В постановлении указано, что даже с учетом более широкого определения понятия «любая собственность» со стороны OFAC поставщик услуг криптомикширования остается вне сферы регулирования, поскольку его смартконтракты не являются ни собственностью, ни традиционными контрактами или услугами.

На фоне новости цена utility-токена миксера TORN выросла на 1000% — с $3,6 до максимума в $40. На момент написания новости он торгуется на уровне $12,5, по данным CoinMarketCap.

Трамп стремится расширить контроль CFTC над криптовалютным рынком

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) над криптовалютным рынком.

Отмечается, что предоставление CFTC разрешения надзора за значительной частью рынка цифровых активов «станет шагом в обеспечении ясности регулирования сектора».

«При достаточном финансировании и правильном руководстве, я думаю, CFTC могла бы начать регулировать цифровые товары в первый же день президентства Дональда Трампа», — заявил бывший глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Крис Джанкарло.

В FOX Business добавили, что наделение CFTC полномочиями по регулированию спотового рынка биткоина и Ethereum предоставит ей право регулировать биржи, на которых торгуются эти активы.

Джанкарло также упомянул о другом регуляторе — Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По его словам, там предстоит проделать большую работу.

«Поскольку многие из лучших специалистов покинули SEC, поэтому нам нужно возобновить ее работу и переориентировать ее миссию на повестку дня в сфере инноваций», — сказал он.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 ноября 2024, 14:44
#
Прив"язка до біржі:)))
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