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27 ноября 2024, 9:52 Читати українською

Нацбанк предварительно разработал графики работы банков на праздники

Национальный банк Украины обнародовал регламент работы электронных систем и банков на конец года. Перерывов в работе не будет. Об этом говорится в проекте постановления НБУ.

Национальный банк Украины обнародовал регламент работы электронных систем и банков на конец года.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно обнародованному для обсуждения проекту, описывается режим работы банковской системы Украины и связанных систем в период конца 2024 — начала 2025 года.

Графики работы банков

  • 31 декабря 2024 года

Система электронных платежей Нацбанка (СЭП) будет работать непрерывно, круглосуточно (24/7) с датой текущего календарного дня в соответствии с установленным Технологическим регламентом.

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клиринговом центре Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» («ПРОСТІР») будут осуществляться в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий НБУ, а также автоматизированная информационная система НБУ для кредитных договоров с нерезидентами и валютный рынок Украины будут работать в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы через НБУ и Укрэксимбанк будут производиться до 16:00.

  • 1 января 2025 года

СЭП будет продолжать работу непрерывно, в режиме 24/7 с актуальной датой.

Вся банковская система Украины будет функционировать в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий НБУ, автоматизированная информационная система для кредитных договоров с нерезидентами, валютный рынок, а также клиринг и расчеты в системе «ПРОСТІР» между участниками продолжат работу в стандартном режиме.

Отмена праздничных дней

Во время военного положения в Украине отменен ряд положений трудового законодательства. В частности, праздничные дни больше не предполагают переноса выходного дня, даже если праздничный приходится на выходной (субботу или воскресенье).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
27 ноября 2024, 10:33
#
На нарешті це сталося.
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