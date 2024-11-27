Марокко снова хочет легализовать криптовалюты

В Марокко проходит процесс принятия законопроекта о криптовалютах. Об этом заявил глава центрального банка Абделлатиф Джуахри, пишет Reuters .

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Запрет не работает

С 2017 года криптовалюты запрещены в стране, но население продолжает использовать их нелегально, игнорируя ограничения.

Кроме того, глава центробанка страны рассказал, что регулятор изучает возможность внедрения собственной цифровой валюты (CBDC).

«Мы, как и многие страны мира, исследуем, в какой степени эта новая форма валюты может способствовать достижению определенных целей публичной политики, особенно в части финансовой инклюзии», — отметил Джуахри.