В Марокко проходит процесс принятия законопроекта о криптовалютах. Об этом заявил глава центрального банка Абделлатиф Джуахри, пишет Reuters.
Марокко снова хочет легализовать криптовалюты
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Запрет не работает
С 2017 года криптовалюты запрещены в стране, но население продолжает использовать их нелегально, игнорируя ограничения.
Кроме того, глава центробанка страны рассказал, что регулятор изучает возможность внедрения собственной цифровой валюты (CBDC).
«Мы, как и многие страны мира, исследуем, в какой степени эта новая форма валюты может способствовать достижению определенных целей публичной политики, особенно в части финансовой инклюзии», — отметил Джуахри.
Источник: Минфин
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