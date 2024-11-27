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27 ноября 2024, 8:44 Читати українською

ЕБРР опроверг отказ от финансовой помощи для ДТЭК Ахметова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что опубликованная 24 ноября статья в печати не отражает в полной мере позицию банка по поддержке Украины и ее энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Об этом пишет издание Corriere della Sera, ранее опубликовавшее позицию главы ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что опубликованная 24 ноября статья в печати не отражает в полной мере позицию банка по поддержке Украины и ее энергетического сектора с начала полномасштабной войны.
Фото: depositphotos

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Опровержение банка

В частности, банк опроверг утверждение, что его президент Одиль Рено-Бассо якобы заявила об отказе от финансирования компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

В ЕБРР подчеркнули, что появившаяся в заглавии одной из статей фраза «Никаких денег для олигарха Ахметова» была неверно приписана президенту банка. Также в интервью имя Ахметова вообще не упоминалось.

Кроме того, в банке уточнили, что подзаголовок статьи, в котором говорится о якобы вреде для перспектив вступления Украины в ЕС через компромиссы, также искажен.

Читайте: ЕБРР не будет финансировать ДТЭК. Причина — компания принадлежит олигарху

ЕБРР отмечает, что роль олигархов является важным аспектом поддерживаемых банком реформ, но не связывает это с прямым влиянием на евроинтеграцию Украины.

Автор материала, журналист Федерико Фубини, в ответ заявил, что его статья базировалась на дословной транскрипции интервью. По его словам, вопросы о ДТЭК и Ахметове были очевидны в контексте разговора, а использованные цитаты точны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 ноября 2024, 9:57
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…Украина и ее энергетический сектор… теперь ассоциируется с частным предприятием ДТЭК и гр ахметовым. Вот это «круто», осталось обьявить национальный сбор средств для ахметки и его «псипак».
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