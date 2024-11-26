Норвегия увеличит расходы на помощь Украине до $2,7 миллиарда в 2025 году

Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины с $2,4 млрд в этом году примерно до $2,7 млрд в следующем.

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В сентябре власти Норвегии продлили период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и намеревались направлять на эти цели ежегодно дополнительно $475 млн.

Тогда сообщалось, что общая помощь Киеву к 2030 году вырастет до $12,8 млрд — на нужды страны уйдет еще примерно $5,7 млрд.

В то же время, СМИ напоминают, что между левоцентристским правительством меньшинства в Норвегии и оппозицией отмечались разногласия относительно размеров помощи, которые Осло должно предоставлять Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о новом пакете энергетической поддержки Украины накануне зимы на 250 млн евро.