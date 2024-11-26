Акции Rivian взлетели на фоне новостей о кредите от Минэнерго США на $6,6 млрд

Во вторник акции Rivian Automotive выросли на 9% после объявления о предварительном одобрении кредита на сумму до $6,6 млрд от Министерства энергетики США (DOE). Кредит , предоставляемый в рамках Программы производства передовых технологических транспортных средств, направлен на ускорение роста Rivian и укрепление его позиций в сфере проектирования, разработки и производства электромобилей в США. Об этом пишет investing.com.

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Предполагается, что потенциальное финансирование будет направлено на поддержку нового завода Rivian в Стэнтон-Спрингс-Норт, штат Джорджия, который, как ожидается, значительно расширит производственные мощности автопроизводителя в США. Это позволит удовлетворить спрос как на американском, так и на международном рынках.

Ожидается, что платформа среднего размера Rivian, включающая внедорожник R2 и кроссовер R3/R3X, станет ключевым фактором долгосрочного роста и прибыльности компании.

Кредит DOE укрепит автомобильную промышленность США, приведет к созданию значительного числа рабочих мест и инвестициям, тем самым сохраняя лидерство страны в стремительно развивающемся секторе электромобилей.