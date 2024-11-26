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26 ноября 2024, 16:56 Читати українською

Кабмин выделил дополнительную денежную помощь на зимний период отдельным уязвимым категориям граждан

Сегодня Кабинет Министров поддержал проект постановления «Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2024−2025 года «Теплая зима». Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Сегодня Кабинет Министров поддержал проект постановления «Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2024−2025 года «Теплая зима».
Фото: НБУ

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Кто может получить помощь

Согласно акту дети из малообеспеченных семей, дети и лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц смогут получить единовременную денежную помощь от государства в размере 6 500 грн.

Помощь рассчитана на детей, которые на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

«Принятое постановление будет способствовать усилению социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения в зимний период 2024—2025 года», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
asdf2024
asdf2024
26 ноября 2024, 16:59
#
Прокурорам и депутатам ? Это правильно не представляю как дорого отопить особняк в 500 метров.А если ещё и в Италии дом имеется…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 18:59
#
То есть ребенку переселенцу нужны деньги на «теплую зиму», а другому точно такому же украинскому ребенку, но проживающему в своём городе под обстрелами — можно зимой и позамерзать? 🤔
+
0
bonv
bonv
26 ноября 2024, 19:45
#
І вчителям 4 тис баксів зарплати… Популісти…
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