Кабмин выделил дополнительную денежную помощь на зимний период отдельным уязвимым категориям граждан

Сегодня Кабинет Министров поддержал проект постановления «Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2024−2025 года «Теплая зима». Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Кто может получить помощь

Согласно акту дети из малообеспеченных семей, дети и лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц смогут получить единовременную денежную помощь от государства в размере 6 500 грн.

Помощь рассчитана на детей, которые на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

«Принятое постановление будет способствовать усилению социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения в зимний период 2024—2025 года», — говорится в сообщении.