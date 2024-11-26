В январе-октябре 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,6 трлн. В частности, в октябре на этот сектор направили 201,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Расходы на оборону с начала года составляют 1,6 триллиона
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Сумма расходов на оборонный сектор за десять месяцев года составила 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Куда направили средства
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
«Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований», — подчеркнули в Минфине.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Поліцаї не воюють, тих кого мобілізували стають військовими, до чого тут витрати на оборону і грошове забезпечення поліцаїв котрі з автоматами цивільне населення кумарять ходять?)