Биткоин упал до $92 500

В ночь с 25 на 26 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $92 868. После чего актив немного восстановил свои позиции, но потом откатился назад еще больше. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $92 436. В сутки актив обвалился на 6%. На фоне этого капитализация BTC снизилась до $1,82 трлн.

Объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $576 млн за последние 24 часа.

Что с другими криптовалютами

Криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали падение за последние 24 часа. Наибольшее падение в:

Solana (-9%);

Cardano (-8%);

Догекоин (-7%).

Напомним

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, цена биткоина стремительно пошла вверх. На прошлой неделе первая криптовалюта достигла нового максимума в $99 000.

Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по криптовалюту.