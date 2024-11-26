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26 ноября 2024, 11:24 Читати українською

Биткоин упал до $92 500

В ночь с 25 на 26 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $92 868. После чего актив немного восстановил свои позиции, но потом откатился назад еще больше. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В ночь с 25 на 26 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $92 868.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $92 436. В сутки актив обвалился на 6%. На фоне этого капитализация BTC снизилась до $1,82 трлн.

Объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $576 млн за последние 24 часа.

Что с другими криптовалютами

Криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали падение за последние 24 часа. Наибольшее падение в:

  • Solana (-9%);
  • Cardano (-8%);
  • Догекоин (-7%).

Напомним

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, цена биткоина стремительно пошла вверх. На прошлой неделе первая криптовалюта достигла нового максимума в $99 000.

Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по криптовалюту.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
0
Bookseller
Bookseller
26 ноября 2024, 11:33
#
Дааа, улетело мое счастье… Мои остатки былой роскоши: Bitcoin Баланс 3.70062500 • $346 296 Как же я теперь жить то буду, может в армию на контракт пойти? 🤪
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 13:30
#
Bookseller

Це все прикольно, не зрозуміло одне, для чого мультимільйонеру криптовому сидіти на якихось там форумах, щоб хизуватися в коментарях цифрами з наче як криптогаманця типу, хто завгодно може написати, що має 5.35426495 біткоіна, далі не складно порахувати що це на 26.11.24 коштує 492.592 тисяч доларів США, і можна щодня рахувати і писати скільки умовних біткоінів залишилося в умовному криптогаманці, але сенс цієї твоєї писанини який?

Звісно видно, як ти упиваєшся своїми трьома біткоінами, але ж по суті на тебе особливо увагу не звертають тут, ну, бо все що ти пишеш — це суто текст, ніхто не може ні підтвердити, ні заперечити що в тебе взагалі є біткоіни, і за умови, що в тебе є 3.7 біткоіна і ти займаєшся такою хрінню — це звісно кумедно, роби що бажаєш, але це так дивно виглядає, мультимільйонер пише про свої «мільйони» на форумі, «геніально» але бачити твої підрахунки чисел в коментарях це весело, продовжуй веселити публіку
+
+15
Bookseller
Bookseller
26 ноября 2024, 14:05
#
В том то и дело, что мне просто скучно, я ведь не деловой человек, я просто выиграл в лотерею, вот и развлекаюсь как могу, свободного времени много. И мне удалось зацепить своим успехом тебя. Ишь как тебя зацепило. Приятно мне на душе от этого :)
+
0
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 14:53
#
Bookseller

та ні, якщо чесно максимально байдуже, просто потєшно виглядає, а так, раді бога, на здоров`я, мені ж не шкода, сам купив, сам заробив, молодцом))
+
0
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 13:31
#
Bookseller

відкрий тепер курси криптотрейдера, заробиш ще більше грошей і будеш ділитися успіхами з публікою на цьому форумі, а ще можеш вести на цьому сайті блог 🤪
+
+14
KlaviK
KlaviK
26 ноября 2024, 13:49
#
Та людина може купила бітків на 500К у.е., а зара воно вже 350К у.е. Ото і думкої багатіє за контракт)
+
0
bonv
bonv
26 ноября 2024, 11:57
#
Як і прогнозував раніше — так біток і не пробив 100 тис.
+
+42
potator
potator
26 ноября 2024, 12:16
#
А вы только в биткоинах прогнозер?
+
0
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 13:12
#
Bonv

ну біткоін до наступного халвінгу має подолати позначку в 100к, це вже більше питання часу, після стрімкого зростання з 60к до 98к баксів)
+
+15
Riojas
Riojas
26 ноября 2024, 13:40
#
Рискнёте зайти сейчас по 91?)
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 ноября 2024, 14:55
#
Riojas

тут кожен сам для себе приймає рішення про початок входу в актив, але якщо подивитися назад, то ти б ризикнув купити біток по 20? а коли він вже коштував 40 ризикнув би купити? ну напевно ти після 40ка не ризикував купувати по 60? Тому можливо до наступного халвінгу ці твоє «ризикнеш зайти по 91?» будуть кумедно виглядати і багато хто втратить свої можливості, побачимо)
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