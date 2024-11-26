В ночь с 25 на 26 ноября цена первой криптовалюты в моменте упала до $92 868. После чего актив немного восстановил свои позиции, но потом откатился назад еще больше. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин упал до $92 500
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На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $92 436. В сутки актив обвалился на 6%. На фоне этого капитализация BTC снизилась до $1,82 трлн.
Объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $576 млн за последние 24 часа.
Что с другими криптовалютами
Криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали падение за последние 24 часа. Наибольшее падение в:
- Solana (-9%);
- Cardano (-8%);
- Догекоин (-7%).
Напомним
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, цена биткоина стремительно пошла вверх. На прошлой неделе первая криптовалюта достигла нового максимума в $99 000.
Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по криптовалюту.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 11
Це все прикольно, не зрозуміло одне, для чого мультимільйонеру криптовому сидіти на якихось там форумах, щоб хизуватися в коментарях цифрами з наче як криптогаманця типу, хто завгодно може написати, що має 5.35426495 біткоіна, далі не складно порахувати що це на 26.11.24 коштує 492.592 тисяч доларів США, і можна щодня рахувати і писати скільки умовних біткоінів залишилося в умовному криптогаманці, але сенс цієї твоєї писанини який?
Звісно видно, як ти упиваєшся своїми трьома біткоінами, але ж по суті на тебе особливо увагу не звертають тут, ну, бо все що ти пишеш — це суто текст, ніхто не може ні підтвердити, ні заперечити що в тебе взагалі є біткоіни, і за умови, що в тебе є 3.7 біткоіна і ти займаєшся такою хрінню — це звісно кумедно, роби що бажаєш, але це так дивно виглядає, мультимільйонер пише про свої «мільйони» на форумі, «геніально» але бачити твої підрахунки чисел в коментарях це весело, продовжуй веселити публіку
та ні, якщо чесно максимально байдуже, просто потєшно виглядає, а так, раді бога, на здоров`я, мені ж не шкода, сам купив, сам заробив, молодцом))
відкрий тепер курси криптотрейдера, заробиш ще більше грошей і будеш ділитися успіхами з публікою на цьому форумі, а ще можеш вести на цьому сайті блог 🤪
ну біткоін до наступного халвінгу має подолати позначку в 100к, це вже більше питання часу, після стрімкого зростання з 60к до 98к баксів)
тут кожен сам для себе приймає рішення про початок входу в актив, але якщо подивитися назад, то ти б ризикнув купити біток по 20? а коли він вже коштував 40 ризикнув би купити? ну напевно ти після 40ка не ризикував купувати по 60? Тому можливо до наступного халвінгу ці твоє «ризикнеш зайти по 91?» будуть кумедно виглядати і багато хто втратить свої можливості, побачимо)