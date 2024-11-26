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26 ноября 2024, 9:16 Читати українською

Польские аграрии угрожают заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские аграрии угрожают заблокировать после 10 декабря все пункты пропуска на польско-украинской границе, если правительство страны не выполнит их требования. Об этом передает Укринформ со ссылкой на TOK.FM.

Польские аграрии угрожают заблокировать после 10 декабря все пункты пропуска на польско-украинской границе, если правительство страны не выполнит их требования.
Фото: tokfm.pl

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Подробности

По результатам переговоров в Медике министр Секерский задекларировал, что к 10 декабря он подготовит ответ на требования протестующих. В частности, фермеры ожидают от власти в Варшаве решительного сопротивления по делу соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.

Они опасаются, что отсутствие реакции может привести к наплыву на польский рынок агропродукции из стран этого региона, входящих в организацию Mercosur. Кроме того, польские аграрии требуют от правительства сохранить аграрный налог в 2024 году для фермеров на уровне прошлого года.

Польские фермеры подчеркивают, что в воскресенье вечером они приостановили протест, а не полностью его прекратили.

«Мы даем министру время, и если ничего не будет сделано, мы обязательно снова выйдем на границу. И это будет массовый протест, протесты будут по всей восточной границе», — отметил председатель организации «Обманутая деревня» Роман Кондрув.

Напомним

В июне польские фермеры возобновили блокаду границы. Тогда два десятка фермерских организаций составили новый список требований для Сейма. Среди них были ограничения экспорта украинской сельхозпродукции, отмена невыгодных положений программы ЕС «Зеленый курс», увеличение сроков кредитования до 25−30 лет, принятие закона о «сельских территориях» и регулирование аренды пахотных земель.

22 ноября 2024 года фермеры анонсировали забастовку перед пунктом пропуска «Медика — Шегини», который начался 23 ноября. Они ограничили движение грузовиков с намерением продлевать блокаду до конца года.

Протест имел две основные причины. Первое — невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Вторая — обеспокоенность подписанием ЕС соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай).

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
gucci
gucci
26 ноября 2024, 9:26
#
Нічого. скоро ці *** підуть окопи копати.
+
0
potator
potator
26 ноября 2024, 9:34
#
Подоляк это ты?
+
0
Tido oss
Tido oss
26 ноября 2024, 10:25
#
Ахахахаххаха
+
+68
Riojas
Riojas
26 ноября 2024, 9:55
#
В ответ на соглашение о свободной торговле с Южной Америкой заблокируем границу с Украиной. Вполне логично. В любой непонятной ситуации блокируй украинскую границу.
+
+15
vovan9870
vovan9870
26 ноября 2024, 10:24
#
Мабуть, основна проблема пов’язана з Україною, а не з Південною Америкою, але про неї скромно промовчали.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 11:00
#
Ну, «Не всегда же коту Масленица»… И полякам и украинцам надо быть по скромнее в желании обогатиться — глядишь, и конфликты прекратятся… 😊
+
0
Три літри
Три літри
26 ноября 2024, 11:14
#
Подаруйте цим дебілам підручник з географії
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