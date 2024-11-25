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25 ноября 2024, 17:45 Читати українською

Украинцы перерегистрировали через «Дию» уже 200 тысяч автомобилей

За одиннадцать месяцев работы сервиса украинцы перерегистрировали в «Дии» уже 200 тысяч автомобилей. Самой популярной маркой таких автомобилей стала Volkswagen. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За одиннадцать месяцев работы сервиса украинцы перерегистрировали в «Дии» уже 200 тысяч автомобилей.
Фото: depositphotos

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Уникальные номера

«На улице каждый день вижу уникальные номера: DI IA, DI IT, их можно получить только если купили авто через „Дию“. Для автолюбителей, продающих машину не впервые и застали сервис в оффлайне, — перерегистрация в „Дии“ на уровне магии… Онлайн убрал бегунки, бумаги и очереди. На весь процесс идет несколько минут, поэтому успеете купить или продать машину, пока выпьете кофе», — отметил он.

Также министр напомнил, что благодаря «Дии» покупателям не нужно проверять, все ли нормально с машиной, ведь приложение не даст продать авто, которое в розыске или угнано.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
25 ноября 2024, 22:43
#
Онлайн прибрав бігунки, папери та черги.

Їх прибрав новий бізнес-процес у сервіс-центрах.

На весь процес йде декілька хвилин,

Оформлення продажу вимагає підключення живої людини, тож про «декілька хвилин» розповідейте партнерам.

тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", — зазначив він.

а потім треба декілька діб чекати коли приїдуть номери чи все одно їхати до СЦ щоб забрати їх там

а от коли приїзжаєш з покупцем в СЦ то тут дійсно декілька десятків хвилин від моменту зустрічи з клерком до моменту отримання готового свідоцтва та номерів
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