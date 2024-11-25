За одиннадцать месяцев работы сервиса украинцы перерегистрировали в «Дии» уже 200 тысяч автомобилей. Самой популярной маркой таких автомобилей стала Volkswagen. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы перерегистрировали через «Дию» уже 200 тысяч автомобилей
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Уникальные номера
«На улице каждый день вижу уникальные номера: DI IA, DI IT, их можно получить только если купили авто через „Дию“. Для автолюбителей, продающих машину не впервые и застали сервис в оффлайне, — перерегистрация в „Дии“ на уровне магии… Онлайн убрал бегунки, бумаги и очереди. На весь процесс идет несколько минут, поэтому успеете купить или продать машину, пока выпьете кофе», — отметил он.
Также министр напомнил, что благодаря «Дии» покупателям не нужно проверять, все ли нормально с машиной, ведь приложение не даст продать авто, которое в розыске или угнано.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Їх прибрав новий бізнес-процес у сервіс-центрах.
На весь процес йде декілька хвилин,
Оформлення продажу вимагає підключення живої людини, тож про «декілька хвилин» розповідейте партнерам.
тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", — зазначив він.
а потім треба декілька діб чекати коли приїдуть номери чи все одно їхати до СЦ щоб забрати їх там
а от коли приїзжаєш з покупцем в СЦ то тут дійсно декілька десятків хвилин від моменту зустрічи з клерком до моменту отримання готового свідоцтва та номерів