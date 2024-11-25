В США хотят создать проект кредитования в биткоинах на $2 миллиарда

Компания Cantor Fitzgerald может запустить многомиллиардную программу кредитования в биткоинах. Проект позволит клиентам занимать доллары, используя BTC в качестве залога. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания обсуждает получение поддержки от Tether. Первоначальный объем финансирования программы составит $2 миллиарда, с ожидаемым ростом до десятков миллиардов.

Tether уже использует кастодиальный бизнес Cantor для хранения миллиардов долларов в казначейских облигациях США, поддерживающих стоимость стейблкоина USDT. Такие услуги хранения приносят Cantor десятки миллионов долларов каждый год.

Говард Лутник является кандидатом Дональда Трампа в должность министра торговли. Он готовится продать свою долю в Cantor Fitzgerald и в других фирмах, передав сотрудничество с Tether своим коллегам.