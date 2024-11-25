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25 ноября 2024, 12:53 Читати українською

Всемирный банк передал Украине более $40 миллиардов с начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года Всемирный банк привлек для нужд Украины более $40 миллиардов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

С 24 февраля 2022 года Всемирный банк привлек для нужд Украины более $40 миллиардов.
Фото: mof.gov.ua

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Поддержка Всемирного банка

«С начала полномасштабного вторжения ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины, а также ее восстановление», — сообщил Марченко.

По его словам, несмотря на экстремальную неопределенность в условиях полномасштабной войны, правительство Украины отдано повестке дня реформ на пути к вступлению в ЕС, а Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины в достижении этой цели.

Читайте: Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
25 ноября 2024, 13:01
#
І куди пардон конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли під час війни?)) бо шось Монобанк оголошує черговий донат на 50 млн грн, значить на дрони держава ці гроші не спрямовувала, можливо ці гроші на гуманітарні цілі пішли? Але ні, переселенці повертаються на окуповані території, значить житлом держава на ці гроші переселенців не забезпечила. Напевно на зброю ці гроші пішли? А, ні, ми ж за словами ким чен зе не можемо спорядити зброєю 14 бригад бусифікованих. Напевно кошти пішли на зарплати військовим? А, знов ні, в нас же в середині 2024 року була діра в бюджеті в 500 мільярдів грн і через це навіть податки підняли (хоча ким чен зе ще не підписав й досі). Відключення світла й досі є, значить ці гроші не пішли на відновлення енергетики.

Тоді виходить якщо ці 40 мільярдів не пішли на гуманітарні цілі: забезпечення житлом переселенців з окупованих територій, відновлення енергетики, ці гроші не пішли на військові цілі, бо кожен 5 дрон на фронті від волонтерів і 14 бригад не мають зброї (за словами самого потужного), тоді на що конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли? :)
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0
TAN72
TAN72
25 ноября 2024, 15:16
#
Это военная тайна 🥱
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