С 24 февраля 2022 года Всемирный банк привлек для нужд Украины более $40 миллиардов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Всемирный банк передал Украине более $40 миллиардов с начала полномасштабного вторжения
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Поддержка Всемирного банка
«С начала полномасштабного вторжения ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины, а также ее восстановление», — сообщил Марченко.
По его словам, несмотря на экстремальную неопределенность в условиях полномасштабной войны, правительство Украины отдано повестке дня реформ на пути к вступлению в ЕС, а Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины в достижении этой цели.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Тоді виходить якщо ці 40 мільярдів не пішли на гуманітарні цілі: забезпечення житлом переселенців з окупованих територій, відновлення енергетики, ці гроші не пішли на військові цілі, бо кожен 5 дрон на фронті від волонтерів і 14 бригад не мають зброї (за словами самого потужного), тоді на що конкретно ці 40 мільярдів доларів пішли? :)