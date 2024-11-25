Всемирный банк передал Украине более $40 миллиардов с начала полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года Всемирный банк привлек для нужд Украины более $40 миллиардов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Поддержка Всемирного банка

«С начала полномасштабного вторжения ВБ положил начало программам и инструментам, благодаря которым привлек для нужд Украины более $40 млрд. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины, а также ее восстановление», — сообщил Марченко.

По его словам, несмотря на экстремальную неопределенность в условиях полномасштабной войны, правительство Украины отдано повестке дня реформ на пути к вступлению в ЕС, а Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины в достижении этой цели.

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