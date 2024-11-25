С 1 декабря бронирование военнообязанных от мобилизации снова будет происходить через портал «Дия». Однако все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Соответствующие изменения правительство внесло в постановление № 76, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Кабмин обновил процедуру бронирования военнообязанных. Детали
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Подробности
«Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.
На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования. В Минэкономики добавили, что сам алгоритм признания предприятий критически важным не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее министерство или ОВД для получения такого статуса.
Также правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Минобороны и Минэкономики.
Дополнительные критерии
Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн. на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.
Внедряется обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов.
Предприятия должны подтвердить свою критическую важность в соответствии с действующими и новыми критериями. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.
После подтверждения критичности предприятия должны через «Дию» подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.
Бронирование работников через «Дию» заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.
Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.
Также усиливается система контроля. Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в «Дии».
Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.
Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.
Комментарии - 25
Новые диваны ждут свои долларовые пачки…
Вот что отсеяли всего 5%, это не дело. Набронировали лишних уже больше половины. Говорили, воевать будут все, вот и оставляйте только критическую инфраструктуру и оборонку, и то где для работы нужны физическая сила и выносливость, на другие должности можно брать невоеннообязанных.
«Придет повестка пойду»
А чого чекати? Йди добровольцем. Бо таких «героїв» повно, через одно, особливо умиляють жінки, котрі на повному серйозі пишуть в інстаграмах, що от якщо їх призовуть, то вони одразу підуть, так йди вже, людей же не вистачає, чого ти чекаєш поки повістка прийде, добровольцями служать і чоловіки, і жінки, а ось ця *** і самозапевнення «прийде повістка — піду» це таке ж ухилянство, як і стерненко, котрому повістка прийшла, але він сам вирішив замість закону, що він не піде служити, бо він «корисніший» на гроші донатерів на цивілці))
«Самоубиться, пока не пришли варвары и не убили или не начали пытать»
В твоїй черепній коробці тільки два варіанти, або воювати, або тебе вбивають?)) Якби можна:
А) Домовитися, раз не можете на полі бою перемагати, щоб не просрати взагалі все попутно вбиваючи своїх людей в м`ясорубці.
Б) Відкрити кордони, раз не можете перемогти на полі бою і домовитися, то дайте виїхати тим, хто не хоче воювати, а хоче жити, сенс тримати в концтаборі тих, хто не хоче тут жити і воювати за маєтки депутатів, доїдаючи останню консерву сидячи в окопі під КАБ-ами, читаючи новини про те, як черговий казнокрад вкрав мільярди на тендерах і полетів з коханкою на Мальдіви.
В) Перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.
Так это Украина сама на себя напала или США оккупировали Крым в 2014 и в 2022 году начали войну?
разговор окончен)) у меня явно отличный взгляд на причины войны, интересы в ней. и последствия. Обсуждать это долго, тем более — бесполезно, а с незнакомым лично мне человеком — вообще абсурдно. Но «придет повестка — пойду» — это классно. Лично я желаю — чтобы не пришла, не смотря на ваши странные убеждения. Вы написали сотни слов о том как и почему надо воевать, но чего-то «жду пока придет» повестка, при этом наблюдая прямо или косвенно как ваших сограждан пакуют в бусы. Лицемерие высшего порядка)) Ну короче, не считаю должным продолжать диалог.
Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Київ24, роз’яснюючи нову постанову Кабінету міністрів щодо бронювання працівників підприємств та організацій.
«Щодо підприємств є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, які раніше були заброньовані, втратять такий статус взагалі. Мовиться про те, що працівник підприємства не тільки отримує заробітну плату на рівні 20 тис грн й підприємство підпадає під статус критичності, а ще й працівник повинен був працювати на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року (новий Закон про мобілізацію в Україні набув чинності саме 18 травня 2024 року — ред). Тобто якщо працівник після цієї дати з’явився на певному підприємстві, отримав бронь, то наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, а ми говорили, що вона зросла від 900 тис до 1,5 млн, значна частина людей втратить таку можливість і такий статус бути заброньованим», — сказав нардеп.
За його словами, ці критерії є однаковими як для підприємств державних, так і приватних.
Він зауважив, що зміни до норм бронювання мали на меті також вивести з тіні заробітні плати, які частково виплачують підприємства у конвертах.
Нардеп зазначив, що згідно з цією постановою Кабміну, забронювати (або отримати відстрочку) можуть тільки 50% працівників, які є в БЕБ, ДБР, в Національній поліції, в покуратурі, в НАБУ. Кицак підкреслив:
«Але міністр оборони України наділяється повноваженнями своїм окремим розпорядженням збільшити кількість і можливість забронювати таких працівників до 100%».
Також передбачається, що представники донорських установ, виконавці міжнародної технічної допомоги, працівники міжнародних неурядових організацій, зокрема як Червоний Хрест, представники іноземних медіа, які працюють на території України, також можуть бронюватися до 50%.
«Але якщо є певні гіперкритичні для діяльності України організації, то міністр оборони може збільшити цю кількість власним рішенням», — додав Кицак.
«„Але міністр оборони України наділяється повноваженнями своїм окремим розпорядженням збільшити кількість і можливість забронювати таких працівників до 100%“.»
«„Але якщо є певні гіперкритичні для діяльності України організації, то міністр оборони може збільшити цю кількість власним рішенням“, — додав Кицак.»
Ну, все зрозуміло, значить тепер всі скидатимемось на маєтки міністру оборони, настав його час збагачуватися)))