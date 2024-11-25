Кабмин обновил процедуру бронирования военнообязанных. Детали

С 1 декабря бронирование военнообязанных от мобилизации снова будет происходить через портал «Дия». Однако все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Соответствующие изменения правительство внесло в постановление № 76, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Подробности

«Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования. В Минэкономики добавили, что сам алгоритм признания предприятий критически важным не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее министерство или ОВД для получения такого статуса.

Также правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Минобороны и Минэкономики.

Дополнительные критерии

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн. на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.

Внедряется обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность в соответствии с действующими и новыми критериями. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через «Дию» подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через «Дию» заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Также усиливается система контроля. Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в «Дии».

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.