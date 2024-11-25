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25 ноября 2024, 9:02 Читати українською

Кабмин обновил процедуру бронирования военнообязанных. Детали

С 1 декабря бронирование военнообязанных от мобилизации снова будет происходить через портал «Дия». Однако все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Соответствующие изменения правительство внесло в постановление № 76, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С 1 декабря бронирование военнообязанных от мобилизации снова будет происходить через портал «Дия».
Фото: interfax.com.ua

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Подробности

«Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования. В Минэкономики добавили, что сам алгоритм признания предприятий критически важным не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее министерство или ОВД для получения такого статуса.

Также правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Минобороны и Минэкономики.

Дополнительные критерии

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн. на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.

Внедряется обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность в соответствии с действующими и новыми критериями. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через «Дию» подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через «Дию» заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Также усиливается система контроля. Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в «Дии».

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 25

+
+66
VS SV
VS SV
25 ноября 2024, 10:29
#
Запахло свободою)) Без дАкУмента строго воспрещено)))
+
+50
Riojas
Riojas
25 ноября 2024, 11:02
#
> Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования

Новые диваны ждут свои долларовые пачки…
+
+53
Strain
Strain
25 ноября 2024, 11:19
#
А это ловля на живца. Сделать предприятие критически важным что бы сотрудники обновили данные в ТЦК (без этого бронь не возможна). Потом снять статус и всем выдать повестки. Ждем следующий шаг «Нельзя больше 1 раза бронировать того же сотрудника. Или нельзя бронировать одного и того же больше чем на год.»
+
+24
Riojas
Riojas
25 ноября 2024, 11:21
#
Именно об этом (нельзя бронировать одного человека больше чем на год) уже активно шли разговоры
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
25 ноября 2024, 14:41
#
Так вся суть брони чтобы ценных сотрудников не забронировали. Мы особо ценным ребятам за свой счет отсрочку покупали, потому что с бронью сразу решили не связываться.
+
+38
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 11:04
#
Абы шо набросить. А что остается, если вы напали и творите зверства? Не воевать, чтоб везде было как в Буче? Это вам варварам рашистским, кто это творит, не место на этой Земле!
Вот что отсеяли всего 5%, это не дело. Набронировали лишних уже больше половины. Говорили, воевать будут все, вот и оставляйте только критическую инфраструктуру и оборонку, и то где для работы нужны физическая сила и выносливость, на другие должности можно брать невоеннообязанных.
+
+117
godvinik
godvinik
25 ноября 2024, 11:18
#
Попробовать не вступать в НАТО, куда итак не собираются принимать, а не вносить в конституцию ради пиара
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 11:25
#
Я что-то пропустил? Туда кто-то вступил? Вступает Финляндия, у вас 1300 км границы, будете нападать? В конституцию внесли в 19-м году через 5 лет после того как вы напали на Крым, как заблудились ваши десантники на Донбассе, как там все началось с захвата Славянска вашими паребриками (когда они возглавляемые вашим гиркиным зверски замордовали там 50 человек в подвале), как первый град с вашими тактическими значками убил мирного человека на овощебазе в Доброполье… И это вообще не ваше дело, куда кто что вносит в другой стране. Что вообще забыл на чисто украинском финансовом сайте?
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 11:26
#
И по-твоему, если кто-то что-то внес в конституцию ради пиара, то надо зверски уничтожить целую страну, убить миллионы и десятки миллионов людей? Твое место в аду, а не здесь!
+
0
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 11:44
#
А потом будете рассказывать, что не надо воевать. Может, еще сразу всем самоубиться? Еще и плюсуете. Сколько вас тут? Что надо, чего не озадачитесь своими проблемами, что в первой в мире стране по добыче нефти и газа влится рубль, начинается гиперинфляцию, что живете в халупах за 50 км от москвы, что пенсию вам сделали в 65 лет еще до войны, кстати (зачем вам эта война, тоже непонятно, что будете делать со всеми развалинами городов, Попасную вон уже прямо сказали, что не будете восстанавливать, ради бреда маши ципко и гали пышняк и спятившего путлера или ради денег воевать идете, так мертвым деньги не нужны, вчера вон 1600 у вас?) пенсионный возраст выше средней продолжительности мужика, вы всю жизнь платите взносы путлеру на дворцы, у него их уже 29, а у вас?
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 13:15
#
Как раз если бы вступили в НАТО, сейчас не было бы никакой войны.
+
+75
Moonlighter
Moonlighter
25 ноября 2024, 12:37
#
Не понимаю, чего ты тут кукарекаешь? Почему ты строчишь комментарии, а не воюешь?
+
+60
juular
juular
25 ноября 2024, 12:49
#
Коля, ты с окопа пишешь или просто «знаешь как надо делать»? да, фраза «с окопа» уже заезженная, но тут дело такое, раз топишь за войну — надо отвечать за слова. Время наступает, уже наступило, когда трепаться некогда, надо поддерживать дейсвиями свои убеждения. Ты же видишь, вместо тебя никто не хочет идти)) так вот вопрос, ты уже на фронте или пока клавиатуру в пыль стираешь?
+
0
Kolya12377
Kolya12377
25 ноября 2024, 13:05
#
Придет повестка пойду. Что значит топишь за войну? Топит за войну наш враг, мы защищаемся, мы ни на кого не нападали. Какой ты видишь способ защиты от варвара, кроме войны? Ты заходил на ра шистские форумы, читал, по каким методичкам работают их боты? Самоубиться, пока не пришли варвары и не убили или не начали пытать? Или смотреть в глаза путлеру? Так не один уже смотрел и что в итоге? И с чего ты взял, что никто не хочет идти? Похоже, с методичками ты таки знаком.
+
+75
WeirdChamp
WeirdChamp
25 ноября 2024, 13:38
#
Пишешь как типичная нафроншица типо когда надо будет пойду) Уже очень надо Николай…Или забыл где тцк?
+
+75
Я_ __
Я_ __
25 ноября 2024, 13:43
#
Kolya12377

«Придет повестка пойду»

А чого чекати? Йди добровольцем. Бо таких «героїв» повно, через одно, особливо умиляють жінки, котрі на повному серйозі пишуть в інстаграмах, що от якщо їх призовуть, то вони одразу підуть, так йди вже, людей же не вистачає, чого ти чекаєш поки повістка прийде, добровольцями служать і чоловіки, і жінки, а ось ця  *** і самозапевнення «прийде повістка — піду» це таке ж ухилянство, як і стерненко, котрому повістка прийшла, але він сам вирішив замість закону, що він не піде служити, бо він «корисніший» на гроші донатерів на цивілці))
+
+60
Я_ __
Я_ __
25 ноября 2024, 13:49
#
Kolya12377

«Самоубиться, пока не пришли варвары и не убили или не начали пытать»

В твоїй черепній коробці тільки два варіанти, або воювати, або тебе вбивають?)) Якби можна:
А) Домовитися, раз не можете на полі бою перемагати, щоб не просрати взагалі все попутно вбиваючи своїх людей в м`ясорубці.
Б) Відкрити кордони, раз не можете перемогти на полі бою і домовитися, то дайте виїхати тим, хто не хоче воювати, а хоче жити, сенс тримати в концтаборі тих, хто не хоче тут жити і воювати за маєтки депутатів, доїдаючи останню консерву сидячи в окопі під КАБ-ами, читаючи новини про те, як черговий казнокрад вкрав мільярди на тендерах і полетів з коханкою на Мальдіви.
В) Перестати займатися популізмом, і замість бронювання СБУ, Нацгвардії, Поліції, ТЦКунів, Прикордонної служби — всіх на фронт, на ротацію з тими хто давно на фронті. Замість 500 мільйонів на ікру, шампанське і восьминогів полярникам — будувати і надавати житло переселенцям з окупованих територій. Замість тендерів на мільйони гривень на овочерізки, дубові двері та барабани в бомбосховища — робити заводи по виготовленню зброї на Заході України, або взагалі в Польщі, і замість кешбеків на 3 млрд грн закуповувати дрони для армії. Воюють всі, не може ким чен зе воювати — йде його жінка на фронт, його рідня, всі значить всі, а не вибірково, бо силовиків ми забронюємо, держ сектор забронюємо, спортсменів забронюємо, чиновників всіх забронюємо, а ти дурник йди в окоп) Всі діти всіх чиновників щоб в окопі були, щоб власним прикладом.
+
0
juular
juular
25 ноября 2024, 14:10
#
Согласен почти со всем что вы написали. Все потому что текущая украинская власть также являются бенефициарами этой войны — отражают интересы третьих стран (США минимум, отмывают им деньги, зарабатывают себе. Договариваться с ними никто не будет — они не обеспечивают никаких собственных решений, не реализуют «суверенитет», текущая власть в принципе — ничто, и как только будет какое-то решение — их жизням будет угрожать еще большая опасность. А рф договариваться вообще смысла нет — у них все медленно, но уверенно получается. … да, жду обвинений от адептов Портникова , как много я начитался рф-порпаганды или вообще «зрадник»
+
0
KValera
KValera
25 ноября 2024, 15:59
#
Juular «текущая украинская власть также являются бенефициарами этой войны — отражают интересы третьих стран (США минимум»
Так это Украина сама на себя напала или США оккупировали Крым в 2014 и в 2022 году начали войну?
+
+30
juular
juular
25 ноября 2024, 14:00
#
>> Придет повестка пойду
разговор окончен)) у меня явно отличный взгляд на причины войны, интересы в ней. и последствия. Обсуждать это долго, тем более — бесполезно, а с незнакомым лично мне человеком — вообще абсурдно. Но «придет повестка — пойду» — это классно. Лично я желаю — чтобы не пришла, не смотря на ваши странные убеждения. Вы написали сотни слов о том как и почему надо воевать, но чего-то «жду пока придет» повестка, при этом наблюдая прямо или косвенно как ваших сограждан пакуют в бусы. Лицемерие высшего порядка)) Ну короче, не считаю должным продолжать диалог.
+
0
milon
milon
25 ноября 2024, 15:18
#
Такие как Коля при виде людей в форме перебегают улицу, но если прийдет повестка конечно он мобилизируется))
+
+30
stas12345
stas12345
25 ноября 2024, 12:56
#
Сподіваюсь що ви пишете з окопу
+
+14
bonv
bonv
25 ноября 2024, 12:06
#
Нова законодавча норма вимагає, що для бронювання працівник має бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. Ті, хто влаштувався на роботу після цієї дати, будуть позбавлені права на відстрочку.
Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Київ24, роз’яснюючи нову постанову Кабінету міністрів щодо бронювання працівників підприємств та організацій.
«Щодо підприємств є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, які раніше були заброньовані, втратять такий статус взагалі. Мовиться про те, що працівник підприємства не тільки отримує заробітну плату на рівні 20 тис грн й підприємство підпадає під статус критичності, а ще й працівник повинен був працювати на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року (новий Закон про мобілізацію в Україні набув чинності саме 18 травня 2024 року — ред). Тобто якщо працівник після цієї дати з’явився на певному підприємстві, отримав бронь, то наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, а ми говорили, що вона зросла від 900 тис до 1,5 млн, значна частина людей втратить таку можливість і такий статус бути заброньованим», — сказав нардеп.
За його словами, ці критерії є однаковими як для підприємств державних, так і приватних.
+
+14
bonv
bonv
25 ноября 2024, 12:06
#
«Виключенням є тільки ті державні структури або приватні підприємства, які працюють на ОПК і задіяні у виробництві зброї», — підкреслив Кицак.
Він зауважив, що зміни до норм бронювання мали на меті також вивести з тіні заробітні плати, які частково виплачують підприємства у конвертах.
Нардеп зазначив, що згідно з цією постановою Кабміну, забронювати (або отримати відстрочку) можуть тільки 50% працівників, які є в БЕБ, ДБР, в Національній поліції, в покуратурі, в НАБУ. Кицак підкреслив:
«Але міністр оборони України наділяється повноваженнями своїм окремим розпорядженням збільшити кількість і можливість забронювати таких працівників до 100%».
Також передбачається, що представники донорських установ, виконавці міжнародної технічної допомоги, працівники міжнародних неурядових організацій, зокрема як Червоний Хрест, представники іноземних медіа, які працюють на території України, також можуть бронюватися до 50%.
«Але якщо є певні гіперкритичні для діяльності України організації, то міністр оборони може збільшити цю кількість власним рішенням», — додав Кицак.
+
0
Я_ __
Я_ __
25 ноября 2024, 13:59
#
Bonv

«„Але міністр оборони України наділяється повноваженнями своїм окремим розпорядженням збільшити кількість і можливість забронювати таких працівників до 100%“.»

«„Але якщо є певні гіперкритичні для діяльності України організації, то міністр оборони може збільшити цю кількість власним рішенням“, — додав Кицак.»

Ну, все зрозуміло, значить тепер всі скидатимемось на маєтки міністру оборони, настав його час збагачуватися)))
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