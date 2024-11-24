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24 ноября 2024, 12:47 Читати українською

НБУ снова прекратил покупать валюту

НБУ вообще не покупал валюту на прошлой неделе 18−22 ноября. В то же время продажи регулятором валюты за этот период составили $590 млн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Нацбанка.

НБУ вообще не покупал валюту на прошлой неделе 18−22 ноября.

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До этого НБУ начал покупать небольшие порции валюты. В частности, в начале ноября он купил $4 млн, что стало самой большой покупкой с мая. После этого Нацбанк купил 0,36 млн в период с 11−15 ноября.

Впрочем, продажи валюты НБУ остаются стабильными. С начала года регулятор продал около $29 млрд, а купил $125 млн.

Такой политикой НБУ пытается удержать гривну. В ноябре доллар поднимался до 41,45 грн.

Колебания гривны в паре с долларом в течение ноября 2024 года / Источник: НБУ

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+15
financialGenius
financialGenius
24 ноября 2024, 13:02
#
Я в шоке конечно … Как пружина натягивается …(
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
24 ноября 2024, 14:21
#
Пружини не натягуються, а зжимаються.
Звідки ви лізите такі «фінансові генії»?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 ноября 2024, 15:53
#
Не сорьтесь, девочки. Пружинки могут и сжиматься и растягиваться.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 ноября 2024, 17:04
#
«Пружинки могут и сжиматься и растягиваться.»

Только результат при этом противоположный…
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
24 ноября 2024, 17:31
#
Результат для окружающих один — если внезапно отпустить, то **нет в любом варианте так, что мало не покажется.
+
0
financialGenius
financialGenius
24 ноября 2024, 17:54
#
Вот вот от перемены мест слагаемых сумма (результат) не поменяется , что схлопнется что выстрелит экономика (вообще я думал что растягивая и отпуская пружина схловываеться, что хуже для экономики когда она выстреливает).
+
+45
Kikudzuki
Kikudzuki
24 ноября 2024, 14:42
#
А зачем НБУ покупать валюту, если его и так заваливают заграничной денежной помощью? 🤔
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
24 ноября 2024, 16:55
#
«зачем НБУ покупать валюту»

чтобы курс не проседал при превышении предложения над спросом…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
24 ноября 2024, 20:34
#
То есть, НБУ намеренно искусственно создаёт дефицит доллара выкупая его при том, что не нуждается в $… Понятно. Тактика как у спекулянтов… 🤨
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