НБУ вообще не покупал валюту на прошлой неделе 18−22 ноября. В то же время продажи регулятором валюты за этот период составили $590 млн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Нацбанка.
НБУ снова прекратил покупать валюту
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До этого НБУ начал покупать небольшие порции валюты. В частности, в начале ноября он купил $4 млн, что стало самой большой покупкой с мая. После этого Нацбанк купил 0,36 млн в период с 11−15 ноября.
Впрочем, продажи валюты НБУ остаются стабильными. С начала года регулятор продал около $29 млрд, а купил $125 млн.
Такой политикой НБУ пытается удержать гривну. В ноябре доллар поднимался до 41,45 грн.
Колебания гривны в паре с долларом в течение ноября 2024 года / Источник: НБУ
Источник: Минфин
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Комментарии - 9
Звідки ви лізите такі «фінансові генії»?
Только результат при этом противоположный…
чтобы курс не проседал при превышении предложения над спросом…