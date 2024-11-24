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24 ноября 2024, 10:48 Читати українською

Богатые страны ежегодно будут выделять $300 млрд бедным государствам на борьбу с климатическим кризисом

Страны-участники Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, эту сумму называют крайне недостаточной. Об этом пишет CNN.

Страны-участники Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, эту сумму называют крайне недостаточной.

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Что известно

Во время саммита COP29 в Баку, Азербайджан, в субботу богатые страны обязались предоставлять бедным странам 300 миллиардов долларов ежегодно до 2035 года, чтобы помочь им справиться со все более катастрофическими последствиями климатического кризиса — цифра, которую многие развивающиеся страны критиковали как крайне недостаточную.

Соглашение было достигнуто после более чем двух недель сложных переговоров и споров.

CNN пишет, что возникали опасения, что переговоры сорвутся, поскольку группы, представлявшие уязвимые малые островные государства и менее развитые страны, покинули переговоры в субботу.

Но в 2:40 ночи по местному времени в воскресенье, более чем через 30 часов после дедлайна, соглашение было достигнуто между почти 200 странами.

Подробности

300 миллиардов долларов пойдут уязвимым, бедным странам, чтобы помочь им справиться со все более разрушительными экстремальными погодными условиями и перевести свою экономику на экологически чистую энергию.

Обещанная сумма, однако, не дотягивает до 1,3 триллиона долларов, которые, по оценкам экономистов, необходимы для того, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом, и это вызвало бешеную реакцию многих развивающихся стран.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Prya
Prya
24 ноября 2024, 13:42
#
Вот, за что идёт война. Либо мы их, либо свобода для кризиса
+
0
puhvx
puhvx
24 ноября 2024, 19:58
#
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