В центре Львова закрываются рестораны и кафе. Об этом сообщил один из основателей известной ресторанной сети !FEST Юрий Назарук.
Ресторанный бизнес во Львове в критическом состоянии — владелец !FEST
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По его информации, более 50 ресторанов в центре Львова закрываются или выставлены на продажу. По его мнению, это количество может увеличиться.
«После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове», — написал Назарук в Фейсбук
По его словам, прежде всего на это влияет падение спроса.
«Нет работников, нет клиентов, комендатский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег», — рассказал Назарук.
Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, не дающим реальных результатов.
«Но ведь это только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и следит — все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое», — написал бизнесмен.
Комментарии - 7
Так, а шо, у відомому місті-фортеці війна вже скінчилася?
Чи як вимагати кордони 91го і війну до кінця, так Львів на передовій, а як вдома вночі сидіти, то це вже занадто?
«Нема працівників, нема клієнтів»
Всі претензії до тцк.
Это ж суть любого государства, гос органа. Они для этого и существуют
А попереду ще й новорічний сезон, коли у Львові яблуку ніде впасти.
Кто-то врёт) интересно кто?