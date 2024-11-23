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23 ноября 2024, 9:55 Читати українською

Ресторанный бизнес во Львове в критическом состоянии — владелец !FEST

В центре Львова закрываются рестораны и кафе. Об этом сообщил один из основателей известной ресторанной сети !FEST Юрий Назарук.

В центре Львова закрываются рестораны и кафе.

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По его информации, более 50 ресторанов в центре Львова закрываются или выставлены на продажу. По его мнению, это количество может увеличиться.

«После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове», — написал Назарук в Фейсбук

По его словам, прежде всего на это влияет падение спроса.

«Нет работников, нет клиентов, комендатский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег», — рассказал Назарук.

Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, не дающим реальных результатов.

«Но ведь это только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и следит — все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое», — написал бизнесмен.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+112
Mini Mi
Mini Mi
23 ноября 2024, 10:06
#
«комендатська година (неясно нащо вона далі у Львові)»
Так, а шо, у відомому місті-фортеці війна вже скінчилася?
Чи як вимагати кордони 91го і війну до кінця, так Львів на передовій, а як вдома вночі сидіти, то це вже занадто?

«Нема працівників, нема клієнтів»
Всі претензії до тцк.
+
0
stas12345
stas12345
23 ноября 2024, 10:34
#
«Він зауважив, що підтримка бізнесу з боку держави часто зводиться до формальних ініціатив, які не дають реальних результатів.»

Это ж суть любого государства, гос органа. Они для этого и существуют
+
+82
neverice
neverice
23 ноября 2024, 10:51
#
Оце аби понити. Ресторанному бізнесу у Львові живеться найкраще серед усіх міст України. Купа народу, мінімум тривог і мало не єдине місто, що зберегло туристів. А ще й якусь підтримку просять. Чи й не критична галузь.
А попереду ще й новорічний сезон, коли у Львові яблуку ніде впасти.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
23 ноября 2024, 11:03
#
Ну как показывают скандалы в тамошних мсеках чувства меры там гораздо меньше чем наглости
+
+15
Riojas
Riojas
23 ноября 2024, 14:01
#
Туристов на экспресс-маршрут Львов-Курахово немного…
+
+60
TattiReuven
TattiReuven
23 ноября 2024, 11:51
#
Как? Что? Тут же в комментах пишут, что запад Украины рулит) Недвижимость разлетается, цены на недвигу взлетают, работы полно…и вдруг спад ресторанного бизнеса.
Кто-то врёт) интересно кто?
+
+52
Я Саня
Я Саня
23 ноября 2024, 14:01
#
Політика держави — всі на фарш, нашо вам розважатися, щось купувати.
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