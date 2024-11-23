Ресторанный бизнес во Львове в критическом состоянии — владелец !FEST

В центре Львова закрываются рестораны и кафе. Об этом сообщил один из основателей известной ресторанной сети !FEST Юрий Назарук.

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По его информации, более 50 ресторанов в центре Львова закрываются или выставлены на продажу. По его мнению, это количество может увеличиться.

«После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове», — написал Назарук в Фейсбук

По его словам, прежде всего на это влияет падение спроса.

«Нет работников, нет клиентов, комендатский час (неясно зачем он дальше во Львове), самое важное меньше денег», — рассказал Назарук.

Он отметил, что поддержка бизнеса со стороны государства часто сводится к формальным инициативам, не дающим реальных результатов.

«Но ведь это только у бизнеса так. Потому что у всех, кто его проверяет и следит — все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто наконец оставить в покое», — написал бизнесмен.