Платформа Arkham открыла для Украины доступ к своей новой криптобирже

Компания Arkham Intelligence, поддерживаемая CEO и основателем OpenAI Сэмом Альтманом, запустила новую криптобиржу в ноябре 2024 года. Украина стала одной из первых стран, где будет доступна торговля на новой платформе. Об этом компания сообщила на своей странице в X.

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Что известно о проекте

Arkham — это известный в криптосообществе проект, уже запустивший собственную аналитическую платформу, предоставляющую такие данные по рынку, которым нет аналогов. Многие трейдеры пользуются Arkham для анализа своей деятельности. Платформой пользуются около 880 тыс. трейдеров и инвесторов ежемесячно.

Проект также запустил собственный токен ARKM, торгующийся на разных биржах.

По данным журналистов, новая биржа будет ориентирована на розничных инвесторов и будет пытаться конкурировать с крупнейшим игроком на этом рынке —Binance.

Arkham разрабатывал технологию для внутренней биржи за последний год и вел переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке о привлечении до $100 миллионов.