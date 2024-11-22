Евро упало ниже 43 гривен в официальном курсе впервые с весны

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 25 ноября, на уровне 41,3193 грн/$ по сравнению с 41,2860 грн/$ в пятницу. 22 июля он опускался до исторического минимума на уровне 41,4912 грн/$.

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В то же время, курс гривны к евро укрепился сразу на 47 копеек — до 42,9927 грн за евро, это минимальное значение с мая текущего года. 19 сентября он обновлял исторический минимум, опустившись до 46,2396 грн/евро.

Евро упало до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность в странах еврозоны ухудшилась в ноябре.

Евро обвалилось до 2-летнего минимума на слабых данных из еврозоны