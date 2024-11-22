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22 ноября 2024, 15:47 Читати українською

Украинцы второй раз получили кэшбек от государства: средняя выплата не больше 100 грн

За два дня (21−22 ноября) 1,22 млн. украинцев получили на счета 119,2 млн . грн. по программе «Национальный кэшбек», накопленные в октябре за покупку отечественных товаров. Об этом сообщает Минэкономики.

За два дня (21−22 ноября) 1,22 млн. украинцев получили на счета 119,2 млн .

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За второй месяц действия программы украинцы накопили втрое больше, чем месяцем ранее. Выросла средняя выплата — с 57 до 97 грн на одного человека.

Количество украинцев, получивших кэшбек, выросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн. Кешбек накапливают украинцы до 45 лет — 66% от всех пользователей, среднего возраста — 23% и старшего возраста 60+ — более 10%.

За кэшбеком украинцы чаще покупали хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

Также отмечается, что из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карточки в Дии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+45
Игорь УА
Игорь УА
22 ноября 2024, 15:53
#
По богатому.
+
+15
Tido oss
Tido oss
22 ноября 2024, 15:56
#
Потужно
+
+15
TAN72
TAN72
22 ноября 2024, 16:01
#
И ни в чем себе не отказывайте.
+
0
Я_ __
Я_ __
22 ноября 2024, 16:48
#
«Кількість українців, які отримали кешбек зросла майже вдвічі, з 646 тис. до 1,22 млн. Кешбек накопичують українці до 45 років — 66% від всіх користувачів, середнього віку — 23% та старшого віку 60+ — понад 10%.
За кешбеком українці найчастіше купували хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметичні товари й товари для дому.»

З одного боку наче статистика статистикою, а з іншого боку на тобі ставлять експеримент, де роздивляються що ти купуєш і потім детально описують в мережі, ну, неоднозначно як мінімум.
+
0
Три літри
Три літри
22 ноября 2024, 18:03
#
Ну тоді навіть коли ти отримуєш зарплату готівкою в касі заводу — це теж експерімент.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
22 ноября 2024, 19:20
#
О, врунишка, который рассказывал на голубом глазу, что с нацкешбека нельзя на ЗСУ задонатить решил голос подать. «На, спецом для тебя. Пришлось ждать пока кешбек придет https://ibb.co/V3Qc8Ky И там на любой вкус — рой Дронов, третья штурмовая, Азов, Юнайтед, притула и вообще все-все возможные фонды.» И будь ты украинцем в Украине, то тыкать тебя в это мордой не пришлось бы. Но из польши нацкешбек не открыть, да?
+
0
Riojas
Riojas
22 ноября 2024, 19:13
#
Так это пока пилотный проект. Дальше пойдет аналитика «кто мясо покупает, тому субсидия и выплаты не нужны»
+
+30
JWT
JWT
22 ноября 2024, 16:50
#
Якраз Київстар прислав повідомлення, що вони заради мого ж інтересу виключно змінюють мій тарифний план на дорожчий… Не те щоб я обіднів, але якраз туди свої 40 грн і перекину :D
+
0
qbik
qbik
22 ноября 2024, 17:38
#
За 2 місяці я витратив орієнтовано 30.000. більшість товарів українського виробництва. то національного кешбеку отримав лише 400 грн (не враховую кафе, послуги, техніку)
+
+30
Три літри
Три літри
22 ноября 2024, 18:04
#
Це ти хизуєшся чи скаржишся?
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