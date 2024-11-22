Украинцы второй раз получили кэшбек от государства: средняя выплата не больше 100 грн

За два дня (21−22 ноября) 1,22 млн. украинцев получили на счета 119,2 млн . грн. по программе «Национальный кэшбек», накопленные в октябре за покупку отечественных товаров. Об этом сообщает Минэкономики.

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За второй месяц действия программы украинцы накопили втрое больше, чем месяцем ранее. Выросла средняя выплата — с 57 до 97 грн на одного человека.

Количество украинцев, получивших кэшбек, выросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн. Кешбек накапливают украинцы до 45 лет — 66% от всех пользователей, среднего возраста — 23% и старшего возраста 60+ — более 10%.

За кэшбеком украинцы чаще покупали хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

Также отмечается, что из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карточки в Дии.