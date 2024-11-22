В МВФ считают, что партнерам выгоднее финансировать Украину, чем допустить ее проигрыш

Украина хорошо показала, что она хороший заемщик и у нее хороший план по возврату долга, поэтому партнерам Украины выгоднее предоставлять финансирование стране сейчас, не допускать ее поражения в войне. Так считает постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Пришила Тофано, передает «Интерфакс-Украина».

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«Финансирование страны сейчас того стоит. Не только с точки зрения ценностей, принципов или морали, но это может быть дешевле для союзников Украины. Дешевле финансировать Украину сейчас и не допустить, чтобы она проиграла войну, чем потом покрывать расходы на дополнительную оборону или беженцев, если Украина проигрывает войну», — сказала она на конференции «Матрица реформ: Основы усиления экономического роста для вступления в ЕС» в Киеве.

В то же время, Тофано отметила, что Украина должна продолжать доказывать международным союзникам свою способность проводить правильную политику.

Представитель МВФ подчеркнула, что страна приложила усилия по наращиванию собственных доходов, однако вызванный российской агрессией шок настолько велик, что обойтись без внешнего финансирования Украина неспособна, и в связи с этим важна новая инициатива G7 «Ускорение получения чрезвычайных доходов (ERA) для Украины» «, в пределах которой стране будет выделено $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов».