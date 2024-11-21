Какие новые вызовы для украинских инвесторов готовит 2025 год

Украина сегодня подходит к этапу неопределенности. Три года подряд наша страна жила в условиях достаточно обильных внешних вливаний. К тому же есть обещание выделить Украине 50 млрд долларов на следующий год. Однако будет ли пересматриваться это решение? Могут ли это быть последние масштабные средства для нас? Что не так с экономической и налоговой политикой Украины? И что изменит победа Дональда Трампа на выборах в США?

Эти и другие вопросы подробно рассмотрели топовые эксперты на конференции «Жить на проценты» в рамках дискуссии «Дискуссия: Диалоги о будущем. Украина 2030: Новые горизонты и вызовы. К разговору, в частности, присоединились,

Андрей Длигач, основатель и CEO группы компаний Advanter Group. Доктор экономических наук. Стратег, футуролог, визионер.

Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S.

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Насколько Украина сегодня привлекательна для инвесторов?

Украина потеряла все конкурентные преимущества. Здесь больше нет дешевой рабочей силы, дешевого электричества, плодородных земель (из-за климатических изменений и заминирования), страна становится логистическим тупиком, считает CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

«Единственный способ для Украины — быть интересным инвесторам в будущем и повысить капитализацию, потому что мы радикально недооценена страна. Мы должны сделать х5 в капитализации после победы Украины в течение короткого периода времени», — убежден эксперт.

По его мнению, война не играет главную роль в незаинтересованности инвесторов вкладывать деньги в Украину.

«Не было у нас особых инвестиций и в 2021 году. Страхование инвестиций ничего не решит. Безопасность — это необходимое условие, но недостаточное. Потому что слишком много стран в мире, которые воюют, но имеют инвестиции. Потому что они дали что-то на уровне более крутой налоговой системы, защиты со стороны государства от давления самого государства, большой растущий рынок, чего у нас уже нет», — сказал Андрей Длигач.

Он подчеркнул, что сегодня среди ключевых проблем для бизнеса не военные риски, а следующие факторы:

рост отсутствия достаточного количества обученных кадров;

непредсказуемые действия государства;

отсутствие перспектив для молодежи (83% молодых людей, желающих уехать из страны).

Эксперт признался, что по состоянию на сегодняшний день сам имеет половину инвестиций за пределами Украины. Ведь в таких условиях не готов вкладывать средства в активы на территории нашей страны.

С ним согласился и основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман: «Как у инвестора пока нажать кнопку „купить Украину“, у меня рука не поднимается. Я хочу подождать, я не тороплюсь».

В то же время Найман отметил, что Украина — богатая страна. В ней есть мозги, давно понявшие, что делать и как изменить ситуацию к лучшему.

Одним из базовых путей, с которого начинается вся политика и экономика успешных стран, эксперт называет проведение выборов каждые 2 года.

«Введите выборы каждые 2 года хотя бы на ближайшие 20 лет и я думаю, что это может что-то изменить. Обратите внимание, что все автократии увеличивают сроки между выборами. Но в США выборы каждые два года. Каждые четыре года президент, каждые два года Конгресс, Верхняя и Нижняя палата. Американцам не понравится, они уберут республиканцев из Конгресса и Сената, и президент без их поддержки ничего не сможет поделать. Здесь Украине пора уже повзрослеть», — считает Эрик Найман.

Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман также согласился с тезисом о том, что Украине нужно изменить свою экономическую политику на уровне государства.

«Украина по всем показателям качества государственного управления значительно хуже европейских стран. Отрыв, как Украина отличается от самых слабых европейских, равняется тому, как эти европейские отличаются от сильных европейских. Разрыв просто безумный. Совершенно понятно, что нужно делать. Минимизировать монополию, дискрецию и максимизировать подотчетность и прозрачность власти. Кроме экономических свобод и верховенства права другого пути у нас нет», — считает Олег Гетман.

Начинается эпоха Трампа — что это значит для Украины?

Андрей Длигач убежден, каким бы ни был сценарий развития событий при президентстве Дональда Трампа, украинцам пора стать рационалистами и прагматиками и наконец повзрослеть. По его мнению, при Трампе Украина точно будет получать меньше финансовой помощи: «50 млрд долларов как последняя помощь — это ничто, мы за год используем эти деньги».

С этим мнением согласился и Эрик Найман: «Каким будет Трамп в отношении Украины, никто не знает. Мы не знаем даже, каким он будет в отношении США. Для него Украина — это где-то далеко. Но в чем плюс Трамп? Он, наконец, заставит украинские и европейские власти перестать надеяться на подачки из США. Пора самостоятельно о себе подумать»,

Он отметил, что пока никто не может со 100% уверенностью сказать, будет ли Украине хуже или лучше при Трампе, но точно будет по-другому. В то же время эксперт назвал две вещи, которые, по его мнению, помогут Украине после смены хозяина Овального кабинета в январе 2025:

Экономическое нападение США на Китай. Потому что без Китая россия не смогла бы воевать три года. Обвал цены на нефть. Эрик Найман считает, что администрации Байдена было выгодно удерживать высокие цены на нефть. В то же время россия получает гораздо больше денег от продажи энергоресурсов все три года, чем Украина западную помощь. В таких условиях войну можно бесконечно вести. Но обвал цены на нефть точно усложнит жизнь россии.

Олег Гетман согласился, что для Украины будет играть важную роль в развертывании ситуации вокруг формирования цен на нефть.

>«Бизнес интересы Трампа, скорее всего, совпадут с нашими интересами. И цены на нефть — это та игла Кощея, которая действительно за 1−2 года сможет обрушить эту Империю Зла. Поэтому надежды на это, на внутреннюю американскую, канадскую добычу, на определенные переговоры с канадскими странами. Но в любом случае складывается любопытная конфигурация, когда арабы не хотят терять свою долю, а доля Америки постоянно растет, они уже на 1 месте по добыче. Поэтому в ближайшие месяцы будут очень интересны последствия этих переговоров», — отметил эксперт.

Какой будет Украина через год?

CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает, что через год ситуация с экономикой Украины точно будет хуже.

«Так надо. Потому что мы должны понять, что нет никаких возвратов в 2021 год, что нам держаться за старую структуру экономики нельзя, что нам нужно коренным образом, радикально изменить экономическую систему, для того чтобы сделать Украину лучшим местом для инвестирования. Мы должны сделать все, чтобы удержать таланты и дать им возможность развиваться в стране, либерализовать экономические правила игры. Сделать так, чтобы было выгодно инвестировать в Украину. Тогда мы можем сказать, что мы оттолкнулись от дна и будем совершать экономический прорыв», — убежден эксперт.

Прогнозы Эрика Наймана относительно развития событий в Украине также не самые оптимистичные. Он посоветовал «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Олег Гетман считает, что сложно спрогнозировать, где Украина окажется через год. По его словам, события могут развиваться как положительно для нас, так и совершенно противоположно.

«Действительно, если мы весной получим мировую цену на нефть 40 или 35 долларов — это ситуация одна и очень позитивная для нас. Если Трамп решит заняться не нефтью, а дожимать нас, чтобы мы пошли на какие-то неприемлемые для нас условия, это совсем другая негативная ситуация», — заметил эксперт.

В то же время он считает, несмотря на то, что Украина оказалась на развилке, сегодня очень важно снижать уровень коррупции, увеличивать внутренние ресурсы для того, чтобы воевать и наращивать нашу оборону, улучшать переговорную позицию с иностранными партнерами.

«Безусловно, следует выполнять наше домашнее задание, а дальше все будет зависеть от внешних факторов», — резюмировал Олег Гетман.