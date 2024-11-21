Верховная Рада приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины». Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
В Украине введут Систему учета неимущественного вреда украинцам, нанесенного войной
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Что известно
Документ предусматривает введение системы учета неимущественного вреда — инструмент для фиксации случаев потери жизни, здоровья, семьи, вынужденного переселения или лишения доступа к образованию и медицине из-за войны.
Он также регулирует создание и работу Реестра данных о детях, депортированных или принудительно перемещенных из-за вооруженной агрессии россии против Украины.
Основными направлениями системы учета информации о вреде являются:
- учет людей, жизни и здоровью которых причинен вред в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;
- сбор, консолидация информации о пострадавших гражданах и дальнейшая помощь им в верификации данных по нанесенному ущербу;
- учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате войны.
Что это даст
Как добавили в министерстве, ключевым принципом изменений является обеспечение обменов между различными государственными реестрами и базами данных для облегчения сбора информации и минимальной бюрократической нагрузки на пострадавшего. Это позволит максимально оперативно фиксировать нанесенный ущерб.
В дальнейшем также планируется введение возможности предоставления человеком сообщения о причиненном ему вреде через «Дию» и ЦНАПы.
В перспективе каждый пострадавший будет иметь возможность через единое окно получить полное досье о причиненном вреде и доступных ему видах поддержки.
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