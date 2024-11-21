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21 ноября 2024, 12:41 Читати українською

В Украине введут Систему учета неимущественного вреда украинцам, нанесенного войной

Верховная Рада приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины». Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Верховная Рада приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины».
Фото: depositphotos

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Что известно

Документ предусматривает введение системы учета неимущественного вреда — инструмент для фиксации случаев потери жизни, здоровья, семьи, вынужденного переселения или лишения доступа к образованию и медицине из-за войны.

Он также регулирует создание и работу Реестра данных о детях, депортированных или принудительно перемещенных из-за вооруженной агрессии россии против Украины.

Основными направлениями системы учета информации о вреде являются:

  • учет людей, жизни и здоровью которых причинен вред в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;
  • сбор, консолидация информации о пострадавших гражданах и дальнейшая помощь им в верификации данных по нанесенному ущербу;
  • учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате войны.

Что это даст

Как добавили в министерстве, ключевым принципом изменений является обеспечение обменов между различными государственными реестрами и базами данных для облегчения сбора информации и минимальной бюрократической нагрузки на пострадавшего. Это позволит максимально оперативно фиксировать нанесенный ущерб.

В дальнейшем также планируется введение возможности предоставления человеком сообщения о причиненном ему вреде через «Дию» и ЦНАПы.

В перспективе каждый пострадавший будет иметь возможность через единое окно получить полное досье о причиненном вреде и доступных ему видах поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 15:05
#
Так, а майнової коли?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:47
#
Очередная бессмысленная дичь для обеспечения чиновников зарплатами и премиями.
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