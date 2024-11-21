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21 ноября 2024, 12:20 Читати українською

россия потратила более $18 млрд на воздушные атаки по Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия россии выпустила по территории нашей страны более 10 тысяч ракет разных типов и более 13 тысяч беспилотников. По подсчетам «Радио Свобода», общая стоимость боеприпасов, израсходованных на разрушение Украины, превысила $18 миллиардов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия россии выпустила по территории нашей страны более 10 тысяч ракет разных типов и более 13 тысяч беспилотников.
Фото: radiosvoboda.org

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Эти оценки основываются на открытых данных и мнениях экспертов. Однако, как отмечает издание, значительная часть информации об атаках засекречена, что может означать, что реальные затраты на ракетные и беспилотные удары еще выше.

Расходы на войну

Как пишет moscowtimes, к февралю 2024 года совокупные расходы россии на оснащение, содержание и развертывание войск для военной агрессии против Украины составили около $211 миллиардов.

Кроме этого, в 2024—2027 годах москва планирует направить 1,3 триллиона рублей на восстановление оккупированных территорий Украины, разрушенных российской армией, следует из проекта федерального бюджета. Для сравнения, эта сумма в 22 раза превышает расходы на развитие Северного Кавказа за тот же период.

В проекте бюджета на 2025 год особенно выделяется статья «национальная оборона», расходы на которую достигнут рекордных 13,2 трлн рублей. Это на 22% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое превышает уровень 2023 года.

Военные расходы составят 6,3% ВВП и займут 32,5% всех бюджетных расходов — невиданный уровень со времен СССР.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 ноября 2024, 13:34
#
Менш, ніж по 150 баксів на рило.
+
0
bonv
bonv
21 ноября 2024, 16:21
#
І ще витратить…
+
0
TAN72
TAN72
21 ноября 2024, 16:43
#
Санкции в действительности.
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