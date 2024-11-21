россия потратила более $18 млрд на воздушные атаки по Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия россии выпустила по территории нашей страны более 10 тысяч ракет разных типов и более 13 тысяч беспилотников. По подсчетам « Радио Свобода », общая стоимость боеприпасов, израсходованных на разрушение Украины, превысила $18 миллиардов.

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Эти оценки основываются на открытых данных и мнениях экспертов. Однако, как отмечает издание, значительная часть информации об атаках засекречена, что может означать, что реальные затраты на ракетные и беспилотные удары еще выше.

Расходы на войну

Как пишет moscowtimes, к февралю 2024 года совокупные расходы россии на оснащение, содержание и развертывание войск для военной агрессии против Украины составили около $211 миллиардов.

Кроме этого, в 2024—2027 годах москва планирует направить 1,3 триллиона рублей на восстановление оккупированных территорий Украины, разрушенных российской армией, следует из проекта федерального бюджета. Для сравнения, эта сумма в 22 раза превышает расходы на развитие Северного Кавказа за тот же период.

В проекте бюджета на 2025 год особенно выделяется статья «национальная оборона», расходы на которую достигнут рекордных 13,2 трлн рублей. Это на 22% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое превышает уровень 2023 года.

Военные расходы составят 6,3% ВВП и займут 32,5% всех бюджетных расходов — невиданный уровень со времен СССР.