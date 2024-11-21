Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Об этом идет речь на сайтах Парламента.
Рада сделала шаг к автоматическому аресту средств должников в банках
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Подробности
«За» документ в первом чтении проголосовал 271 народный депутат.
Предложенные проектом закона изменения предусматривают:
- усовершенствование порядка обращения взыскания на средства должников на счетах в банках и других финансовых учреждениях (автоматизированный арест средств). Причем подключение банков и других финансовых учреждений к информационному взаимодействию будет обязательным;
- определение порядка обращения взыскания на средства должника, находящиеся на вкладных (депозитных счетах);
- внедрение автоматизированного взаимодействия системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг;
- введение взаимодействия между Единым реестром должников (как составляющей автоматизированной системы исполнительного производства) и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут осуществляться автоматизированно);
- автоматизированное исключение сведений о лице из Единого реестра должников и снятие ареста с денежных средств на его счетах в случае поступления достаточных для удовлетворения требований средств на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
- возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников (формирование соответствующей справки будет осуществляться автоматизированно);
- возобновление исполнительного производства при повторном предъявлении исполнительного документа, а не открытие нового исполнительного производства. Это позволит исключить дублирование сведений о должнике в Едином реестре должников.
Комментарий Минюста
«Принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства», — говорится в комментарии.
Источник: Минфин
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Комментарии - 46
просто зашкаливает…
Когда и если выпишут штраф — либо заплатите либо уйдете в глубокое подполье…
«Зачем ждать штрафа, если можно заранее обезопасить себя?»
Если в Украине нет никаких активов, то конечно можно и отморозиться,
но при наличии неоплаченных штрафов выехать из страны не сможешь.
А судя по твоим текстам, свалить из Украины — первый пункт в твоих планах.
Так что приготовься платить…
А можно ссылку на законодательный акт, который запрещает выезд за границу при наличии штрафов или долгов или даже открытого исполнительного производства?
«
3. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:
…
19) у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи чи керівника боржника — юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;
«
Таким чином можна втратити право виїхати навіть будучи зловленим на спід-камеру і не заплативши жалюгідні 175 чи скільки там гривень.
Если касается админ протокола, админ постановления, должен пройти НЕ ОДИН МЕСЯЦ, когда это постановление попадет к исполнителю.
Рекомендую и вам и другим экспертам не писать о том с чем вы лично не сталкивались
Все, собираюсь вас спросить, так что вы не расскажете как вам удалось открыть счет ванглийском банке, именно банке (с ваших слов) а не фин учреждении?
И не всегда суд… со старта… принимает бумаги от исполнителя., в моем (и не только моем) случае, суд не нашел в представленных исполнителем аргументах, факты уклонения от выполнения решения суда.
Соответственно админ постановлеие к которому Суд и исполнительная не имеет отношения! И только через три!!! — шесть месяцев документы передаются в иполнительную и только потом через месяц исполнитель может обратится в Суд и опять, не факт, что Суд аынесет нужное испонителю решение.
Конечно можно…
Но Три літри меня опередил,
так что читайте его текст от
21 листопада 2024, 16:11
…Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.
А потом цитировать (как вы любите говорить) всякую ПУРГУ. Ну и для полноты картины, ознакомиться с судебной практикой по обращением в Суд «исполнителей».
Знакомьтесь сами, а по ходу может объясните, почему сами
до сих пор не выехали, если планировали свалить ещё
весной 2022, а до сих пор в Украине, а не в Германии — ведь
в законе, согласно вашим заявлениям, нет никаких ограничений…
Жоден неукраинський банк не відкриє тобі карту.
Жодна українська фірма не буде виплачувати тобі зарплату у валюті, тим більше перераховувати її закордон.
Зав’язуй з мухоморами, погано скінчиться.
і де ж ти вже відкрив рахунок?
скільки тобі коштує його обслуговування, які тарифи на перекази, ти платив цією картою в АТБ?
но опять же многое зависит от страны
Ну тобто труд прикласти треба і доволі великий, а ще треба заплатити багато грошей. І потім платити за те що в тебе є рахунок в місці куди жодна міжнародна компанія зарплату платити не буде.
наче в нашій країні ніколи нікого не пакували в бусік, а потім не виявляли, що ця людина ще неповнолітня або має інвалідність і тд)))
В нашей стране иногда даже убивают сограждан,
но это не повод навешивать на всех ярлыки убийц,
а тем более всираться при виде мужчин в военной форме…
Например, в Одессе на днях одна бестолковая мамаша
зачем-то разрезала кухонным ножом пакет с крысиным
ядом и затем тем же ножом, даже его не помыв, нарезала
салат и другую еду себе и своему ребенку…
Ребёнок умер от отравления на месте, мамаша сейчас
лежит в одесской больнице с отравлением…
есть возможность перейти на юсдт, пейонир, турецкую визу (виртуальную).
В страхан з адекватним законодавством давним давно вирішені питання стягування з винуватнців штрафів та компенсацій за шкоду. А Україна цьому лише вчиться. Так що я якій небудь Польщі чи США в тебе гроші з рахунку зникнуть набагато скоріше ніж в Україні. Користуйся і цінуй.
Вітаю, гарна компанія.
«… серед наркоторговців, торговці зброєю та інших кримінальних та напівкримінальних особистостей.
Вітаю, гарна компанія.»
Ти не правий, той факт, що наркоторговці, торговці зброєю і інші кримінальні елементи використовують крипту, не робить всіх хто використовує крипту «злочинцями». Якби латинські літери «z» та «v» до використання кацапами не мали негативного контексту. До винайдення ядерної зброї і скиданні бомб «Малюк» та «Товстун» на міста Японії теж ніхто не міг уявити, що ти зможеш французького хіміка Антуана Анрі Беккереля, котрий відкрив радіоактивність урану в 1896 році, віднести до терористів.
Створення біткоіна Сатоші Накамото це було лише його прагнення позбавити світ корупційної складової, де банк робить що заманеться з клієнтом. Той факт, що крипту почали використовувати злочинці - не робить Накамото злочинцем. Так само як і той факт, що ядерна зброя знищує цілі міста — не робить терористом Беккереля, з досліджень котрого по суті і розпочався де факто процес створення ядерної зброї.
Крипта стала популярною серед населення, через недовіру до банківської системи і корумпованості влади, котра використовує цю банківську систему як важіль тиску.
Ну і ти щойно назвав Германію та америнканські компанії BlackRock та MicroStrategy злочинцям, бо всі вони мають крипто гаманці з біткоінами і продавали біткоіни, а ти щойно вище сказав, що крипта стала популярною серед злочинців :)
Крім цього більшість держав прагнуть вже створити цифрову валюту на основі блокчейну (крипти)
А я такого і не казав. Ти знов щось за мене додумав.
Я сам користувався криптою. Но нажаль це незручно і має дуже багато ньюансів яких взагалі немає при користуванні фіатом.
Тому про отримання зарплати в USDT чи взагалі бітком можуть розповідати або люди які взагалі «крипту в руках не тримали», або люди які вже пов’язані з якимись нелегальними потоками грошей.
А мелкую на карту в течении пары минут ещё неудобней получить.
https://youtu.be/Hk42l7CpWoQ?si=bVq_zHz2T60PHUwn
«Крипта стала популярною серед населення,
через недовіру до банківської системи»
А может, чтобы не светить доходы и не платить с них налоги…
«більшість держав прагнуть вже створити
цифрову валюту на основі блокчейну»
Только нет никаких гарантий, что сможете анонимно
воспользоваться любой будущей CBDC
«Основная причина одна — отсутствия возможности
контроля со стороны государства.»
Будьте честными хотя бы сами с собой.
Основная причина однозначно меркантильная — отсутствие
желания делиться с государством путем уплаты налогов.
Бакси в конверті 🤣😅🤣😆
Це мабуть у вас на росіі тепер тільки так бо як ще людині заплатити.
«В крипте уже несколько лет зп это не новость,
а чисто баксы в конверте это вообще норма для укр айти»
А можно поподробней, в какой из нижеперечисленных
компаний платят з/п криптой или баксами в конвертах:
EPAM Ukraine
SoftServe
GlobalLogic Ukraine
Ajax Systems
Luxoft
Ciklum
Или озвучьте хоть одно своё наименование конторы…