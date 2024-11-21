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21 ноября 2024, 10:01 Читати українською

Рада сделала шаг к автоматическому аресту средств должников в банках

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Об этом идет речь на сайтах Парламента.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства».
Фото: depositphotos

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Подробности

«За» документ в первом чтении проголосовал 271 народный депутат.

Предложенные проектом закона изменения предусматривают:

  • усовершенствование порядка обращения взыскания на средства должников на счетах в банках и других финансовых учреждениях (автоматизированный арест средств). Причем подключение банков и других финансовых учреждений к информационному взаимодействию будет обязательным;
  • определение порядка обращения взыскания на средства должника, находящиеся на вкладных (депозитных счетах);
  • внедрение автоматизированного взаимодействия системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг;
  • введение взаимодействия между Единым реестром должников (как составляющей автоматизированной системы исполнительного производства) и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут осуществляться автоматизированно);
  • автоматизированное исключение сведений о лице из Единого реестра должников и снятие ареста с денежных средств на его счетах в случае поступления достаточных для удовлетворения требований средств на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
  • возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников (формирование соответствующей справки будет осуществляться автоматизированно);
  • возобновление исполнительного производства при повторном предъявлении исполнительного документа, а не открытие нового исполнительного производства. Это позволит исключить дублирование сведений о должнике в Едином реестре должников.

Комментарий Минюста

«Принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства», — говорится в комментарии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 46

+
+59
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 10:10
#
Держите ваши денежки на депозитах привата для облегчения работы ТЦК
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 10:56
#
Страх перед всемогущим ТКЦ
просто зашкаливает…
Когда и если выпишут штраф — либо заплатите либо уйдете в глубокое подполье…
+
+41
korvin29
korvin29
21 ноября 2024, 11:54
#
Зачем ждать штрафа, если можно заранее обезопасить себя? Открыть карту неУкраинского банка, договориться о получении зарплаты в нужном виде и месте и все… А то что поступление налогов упадет, так власть должна понимать последствия принимаемых законов.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 14:09
#
А вы лично хоть раз открывали счет в банках ЕС или Англии, только в банках, а не в фин компаниях?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:51
#
Я в Греции открывал, но у меня там вид на жительство есть. А так Турция или любой из офшоров вам дадут открыть без малейших проблем.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 14:42
#
Korvin29
«Зачем ждать штрафа, если можно заранее обезопасить себя?»

Если в Украине нет никаких активов, то конечно можно и отморозиться,
но при наличии неоплаченных штрафов выехать из страны не сможешь.
А судя по твоим текстам, свалить из Украины — первый пункт в твоих планах.
Так что приготовься платить…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 15:04
#
…при наличии неоплаченных штрафов выехать из страны …

А можно ссылку на законодательный акт, который запрещает выезд за границу при наличии штрафов или долгов или даже открытого исполнительного производства?
+
+15
korvin29
korvin29
21 ноября 2024, 15:48
#
Такого нет).).) А про открытие счета, то все зависит от страны, опять же на Британских-Виргинских островах все открывается без проблем и карта приходит по почте, только нужно за это заплатить (за пересылку)
+
+15
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 16:11
#
Таке є. Вам з Грігорієм буде мабуть цікаво почитати

«
3. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:

19) у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи чи керівника боржника — юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;
«

Таким чином можна втратити право виїхати навіть будучи зловленим на спід-камеру і не заплативши жалюгідні 175 чи скільки там гривень.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 17:23
#
Мне уважаемый «эксперт», это читать не надо!!! В отличии от вас я с этим сталкивался, и могу сказать одно — только Суд может запретить выезд за гоаницу, и только Суд, и можете поверить на слово, НЕ ВСЕГДА Суд принимает такое решение по представлению исполнителя.
Если касается админ протокола, админ постановления, должен пройти НЕ ОДИН МЕСЯЦ, когда это постановление попадет к исполнителю.
Рекомендую и вам и другим экспертам не писать о том с чем вы лично не сталкивались

Все, собираюсь вас спросить, так что вы не расскажете как вам удалось открыть счет ванглийском банке, именно банке (с ваших слов) а не фин учреждении?
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 17:37
#
Так, а я не це сказав? В моїй цитатні немає посилання на суд? Чи якщо Qwerty1999 не згадав про суд це значить що ви зможете перетнути кордон навіть якщо по вашому боргу є рішення суду?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 17:44
#
Да «можу» и выезжал и вьезжал!!!
И не всегда суд… со старта… принимает бумаги от исполнителя., в моем (и не только моем) случае, суд не нашел в представленных исполнителем аргументах, факты уклонения от выполнения решения суда.
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 19:16
#
Григорій, зараз ви лише підтвердили що борги можуть стати причиною через яку за кордон не випустять. А не спростували.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 19:44
#
Вы читали внимательно? Долги какие? Разговор изначально начался со слова …штрафы. или нет?
Соответственно админ постановлеие к которому Суд и исполнительная не имеет отношения! И только через три!!! — шесть месяцев документы передаются в иполнительную и только потом через месяц исполнитель может обратится в Суд и опять, не факт, что Суд аынесет нужное испонителю решение.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 16:39
#
GrugoriyHoland

Конечно можно…
Но Три літри меня опередил,
так что читайте его текст от
21 листопада 2024, 16:11
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 17:28
#
И лично вам, как эасперту, рекомендую ознакомиться с Законом .

…Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.
А потом цитировать (как вы любите говорить) всякую ПУРГУ. Ну и для полноты картины, ознакомиться с судебной практикой по обращением в Суд «исполнителей».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 18:41
#
GrugoriyHoland

Знакомьтесь сами, а по ходу может объясните, почему сами
до сих пор не выехали, если планировали свалить ещё
весной 2022, а до сих пор в Украине, а не в Германии — ведь
в законе, согласно вашим заявлениям, нет никаких ограничений…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2024, 19:10
#
ПАТАМУША в стране война и мне нет 60 лет. И этот вопрос никак не касается моих отношений с «приватом» (о которых я достаточно полно написал в «отзывах» о этом «рехформированом» банке.)
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 15:07
#
Открыть карту неУкраинского банка, договориться о получении зарплаты в нужном виде и месте и все…

Жоден неукраинський банк не відкриє тобі карту.
Жодна українська фірма не буде виплачувати тобі зарплату у валюті, тим більше перераховувати її закордон.

Зав’язуй з мухоморами, погано скінчиться.
+
+15
korvin29
korvin29
21 ноября 2024, 15:53
#
Открыть карту за пределами Украины не составляет труда, но опять же многое зависит от страны. Украинские фирмы не будут перечислять зарплату в валюте на счета в западных банках.
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 16:03
#
Открыть карту за пределами Украины не составляет труда,

і де ж ти вже відкрив рахунок?

скільки тобі коштує його обслуговування, які тарифи на перекази, ти платив цією картою в АТБ?

но опять же многое зависит от страны

Ну тобто труд прикласти треба і доволі великий, а ще треба заплатити багато грошей. І потім платити за те що в тебе є рахунок в місці куди жодна міжнародна компанія зарплату платити не буде.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:53
#
В валюте будет, на загрансчет скорее всего нет. Или налом или криптой. Даже в айти сфере. Исключения возможны, но для очень нужных людей, да и им проще получить криптой, а потом уже закинуть куда хочется.
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 ноября 2024, 16:15
#
Qwerty1999

наче в нашій країні ніколи нікого не пакували в бусік, а потім не виявляли, що ця людина ще неповнолітня або має інвалідність і тд)))
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 16:49
#
Я_ __

В нашей стране иногда даже убивают сограждан,
но это не повод навешивать на всех ярлыки убийц,
а тем более всираться при виде мужчин в военной форме…

Например, в Одессе на днях одна бестолковая мамаша
зачем-то разрезала кухонным ножом пакет с крысиным
ядом и затем тем же ножом, даже его не помыв, нарезала
салат и другую еду себе и своему ребенку…
Ребёнок умер от отравления на месте, мамаша сейчас
лежит в одесской больнице с отравлением…
+
+60
korvin29
korvin29
21 ноября 2024, 11:47
#
Денежки нужно держать в странах с адекватным законодательством. Кстати, многим представителям IT секктора начали платить в USDT или на счета офшорных банков типа Британских-Виргинских островов.
+
+15
Moneta ..
Moneta ..
21 ноября 2024, 13:38
#
Я из того самого сектора. пока на ФОП.
есть возможность перейти на юсдт, пейонир, турецкую визу (виртуальную).
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 15:10
#
Денежки нужно держать в странах с адекватным законодательством.

В страхан з адекватним законодавством давним давно вирішені питання стягування з винуватнців штрафів та компенсацій за шкоду. А Україна цьому лише вчиться. Так що я якій небудь Польщі чи США в тебе гроші з рахунку зникнуть набагато скоріше ніж в Україні. Користуйся і цінуй.
+
+44
Moneta ..
Moneta ..
21 ноября 2024, 15:50
#
Це не банки, а пилосос у державну грошову піраміду. Держави-банкрута. Коли вам повернуть 20-річні «облігації потужності» замість грошей — подивимось що заспіваєте.)
+
+29
korvin29
korvin29
21 ноября 2024, 15:54
#
Вот поэтому крипта стала популярной)
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 16:03
#
… серед наркоторговців, торговці зброєю та інших кримінальних та напівкримінальних особистостей.

Вітаю, гарна компанія.
+
0
Я_ __
Я_ __
21 ноября 2024, 16:28
#
Три літри

«… серед наркоторговців, торговці зброєю та інших кримінальних та напівкримінальних особистостей.

Вітаю, гарна компанія.»

Ти не правий, той факт, що наркоторговці, торговці зброєю і інші кримінальні елементи використовують крипту, не робить всіх хто використовує крипту «злочинцями». Якби латинські літери «z» та «v» до використання кацапами не мали негативного контексту. До винайдення ядерної зброї і скиданні бомб «Малюк» та «Товстун» на міста Японії теж ніхто не міг уявити, що ти зможеш французького хіміка Антуана Анрі Беккереля, котрий відкрив радіоактивність урану в 1896 році, віднести до терористів.

Створення біткоіна Сатоші Накамото це було лише його прагнення позбавити світ корупційної складової, де банк робить що заманеться з клієнтом. Той факт, що крипту почали використовувати злочинці - не робить Накамото злочинцем. Так само як і той факт, що ядерна зброя знищує цілі міста — не робить терористом Беккереля, з досліджень котрого по суті і розпочався де факто процес створення ядерної зброї.

Крипта стала популярною серед населення, через недовіру до банківської системи і корумпованості влади, котра використовує цю банківську систему як важіль тиску.

Ну і ти щойно назвав Германію та америнканські компанії BlackRock та MicroStrategy злочинцям, бо всі вони мають крипто гаманці з біткоінами і продавали біткоіни, а ти щойно вище сказав, що крипта стала популярною серед злочинців :)

Крім цього більшість держав прагнуть вже створити цифрову валюту на основі блокчейну (крипти)
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 16:44
#
Ти не правий, той факт, що наркоторговці, торговці зброєю і інші кримінальні елементи використовують крипту, не робить всіх хто використовує крипту «злочинцями»

А я такого і не казав. Ти знов щось за мене додумав.

Я сам користувався криптою. Но нажаль це незручно і має дуже багато ньюансів яких взагалі немає при користуванні фіатом.

Тому про отримання зарплати в USDT чи взагалі бітком можуть розповідати або люди які взагалі «крипту в руках не тримали», або люди які вже пов’язані з якимись нелегальними потоками грошей.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:57
#
Ах, так не удобно сходить в обменник и поменять любую сумму сразу на нал хоть в валюте, хоть в грн без финмона и налогов. Очень неудобно.
А мелкую на карту в течении пары минут ещё неудобней получить.
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 19:08
#
Ну поміняв ти. Далі що робити будеш? Ти взагалі читав що обговорюється?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 19:14
#
Что ты будешь делать с кешем на руках? Что душе угодно.
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 17:37
#
От тобі одна з проблем крипти, вивчай

https://youtu.be/Hk42l7CpWoQ?si=bVq_zHz2T60PHUwn
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 17:42
#
Я_ __
«Крипта стала популярною серед населення,
через недовіру до банківської системи»

А может, чтобы не светить доходы и не платить с них налоги

«більшість держав прагнуть вже створити
цифрову валюту на основі блокчейну»

Только нет никаких гарантий, что сможете анонимно
воспользоваться любой будущей CBDC
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:58
#
Ага и ими тоже. Основная причина одна — отсутствия возможности контроля со стороны государства.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 19:31
#
Mini Mi
«Основная причина одна — отсутствия возможности
контроля со стороны государства.»

Будьте честными хотя бы сами с собой.
Основная причина однозначно меркантильная — отсутствие
желания делиться с государством путем уплаты налогов.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 20:11
#
А возможность не делится появляется вследствие отсутствия контроля. Ну и назовите мне причину по которой я должен с государством делится. Школы и больницы можете не приводить — все кроме зарплаты учителям от питания и учебников, до ремонта и класса и самой школы было за наш счёт, а зп учителям налогами я компенсировал даже теми, что я плачу. Про больницы вообще молчу — насколько медицина у нас «бесплатная» никому думаю объяснять не нужно.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:54
#
Что значит начали? В крипте уже несколько лет зп это не новость, а чисто баксы в конверте это вообще норма для укр айти.
+
0
Три літри
Три літри
21 ноября 2024, 19:33
#
Пхах, чувак, ти зараз вчергове продемонстрував наскільки ти далекий не тільки від айті, а і від України.
Бакси в конверті 🤣😅🤣😆

Це мабуть у вас на росіі тепер тільки так бо як ще людині заплатити.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 20:12
#
Да, да, все платится в гривнах и строго в белую.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 19:39
#
Mini Mi
«В крипте уже несколько лет зп это не новость,
а чисто баксы в конверте это вообще норма для укр айти»

А можно поподробней, в какой из нижеперечисленных
компаний платят з/п криптой или баксами в конвертах:

EPAM Ukraine
SoftServe
GlobalLogic Ukraine
Ajax Systems
Luxoft
Ciklum

Или озвучьте хоть одно своё наименование конторы…


+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 20:12
#
В том епаме баксами ещё в 14 году платили бонусную часть.
+
0
TAN72
TAN72
21 ноября 2024, 10:54
#
Как говорят банкиры«деньги любят тишину»😂
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