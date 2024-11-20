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20 ноября 2024, 19:37 Читати українською

Банки в сентябре выдали ипотечных кредитов на 1,2 миллиарда гривен

Банки Украины в сентябре 2024 года выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию, сообщает НБУ.

Банки Украины в сентябре 2024 года выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

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Ипотечные кредиты

«Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре 2024 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем (августом 2024 года) на 1,8% по сравнению с сентябрем предыдущего года 0,6%», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что о выдаче новой ипотеки проинформировали 12 банков, которые преимущественно кредитовали в рамках государственной программы «єОселя».

Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам выросла до 8,3% годовых против 8,2% в августе.

Читайте: В НБУ рассказали, как изменилась ипотека благодаря программе «єОселя»

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в сентябре выдано в Киеве и Киевской области — 371 договор на общую сумму 714,8 млн грн (59,3% от общего объема), во Львовской области — 38 договоров на 72,3 млн грн, в Одесской области — 30 договоров на 47,9 млн грн и Винницкой области — 25 договоров на 41,9 млн грн.

Объем кредитного портфеля клиентов банков в июле — сентябре 2024 г. вырос на 22,4%, а качество кредитного портфеля улучшается более года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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