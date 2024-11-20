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20 ноября 2024, 18:11 Читати українською

Число украинцев, легально работающих в Польше, возросло до 780 тысяч

К концу октября количество украинцев, легально работающих и состоящих на страховом учете в Польше, возросло до 779 300 человек. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Управление социального страхования Польши.

К концу октября количество украинцев, легально работающих и состоящих на страховом учете в Польше, возросло до 779 300 человек.

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На начало года в Польше легально работали 755 тысяч украинцев, на конец марта — 762,2 тысяч, на конец июня — 771 тысяч.

Из всех украинцев, работающих в Польше — 406 500 мужчин и 372 700 женщин. Большинство трудоустроенных людей с украинским паспортом — в возрасте 30−44 лет.

Наибольшее количество граждан Украины работает в Мазовецком — 188 100, Нижнесилезском — 92 700 и Великопольском воеводствах — 89 500 человек.

Всего в Польше легально работают 1,17 млн. иностранцев. Второй после украинцев крупнейшей группой иностранцев, официально работающих в Польше, являются граждане Беларуси — 135 200 человек. Тройку лидеров замыкают грузины — 26 800 человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 17

+
+29
matroskin
matroskin
20 ноября 2024, 18:56
#
Дивно, майже година й жодного коментаря від «секти обіжених», що це брехня і не можливо в принципі, бо в Україні всих «прикували», «бусують», «пакують» і т.п., а толпи мужиків на вулицях-то лише групова галюцинація, насправді їх нема.
+
+15
Criptor82
Criptor82
20 ноября 2024, 19:48
#
В ТЦК давно були? Зайдіть ще встигнете, там починаючи з кінця жовтня і по сей день «толпи мужиків» стоять в черзі, щоб подати документи на відстрочку. В серпні було аналогічно. Чергу займають вночі. І це не рахуючи ще 1 млн. яких забронювали підприємства. Що стосується Польщі, то Слава Богу, це наш стратегічний резерв. Нехай покращують платіжний баланс перераховуючи гроші в Україну😁
+
+45
financialGenius
financialGenius
20 ноября 2024, 22:14
#
А зачем им переводить средства или донатить ? Если для тех кто в Украине мы ухилянти, а если ты еще на русском общаешься, то вообще кацап … обидно как-то … и помогать не хочется лично мне уже
+
+29
zzzachary
zzzachary
21 ноября 2024, 7:41
#
Ви не ухилянти ви ті хто покинули крану от і все. Якщо б всі виїхали то Украхни вже б не було, я не тільки про тих хто воює, а і про тих хто працює всюди. Не ображайтесь просто ви самі кинули свій дім от і все, а для тих хто залишився свідомо ви не цікаві. Але що цікаво що як тільки війна закінчиться і Україна почне розвиватися ви всі одразу станете знову Українцями і патріотами, а насправді ви просто пристосуванці от і все, і нічого в цьому немає поганого чи доброго просто факт. Але так для солдата який на фронті, чи для родичів котрі втратили сина чи доньку ви ухилянь і навіть зрадник от і все.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 8:48
#
Про почне розвиватися дуже смішно читати. В країні знищена промисловість, інфраструктура, купа боргів, бюджет більш ніж наполовину з зовнішніх надходженнь складається, проблеми з робочою силою у всіх областях окрім пари західних. Ну звісно після війни будуть репарації і розквіт, ага. Це часом не ви плани Потужному пишете?
+
0
matroskin
matroskin
21 ноября 2024, 17:50
#
Як казав один знайомий в 2022: хай Саня йде-він бувший військовий, а потім я. То Саню вже рік тому як похоронили, а знайомий як ховався так і ховається. :)
Це як з Польшою чи т.п.: хто дійсно хотів той давно там, а хто жде коли його туди відвезуть лімузіном-сидить на форумах і строче посте як його всі обідили, прив'язали, ув'язнили і т.п.
+
0
matroskin
matroskin
20 ноября 2024, 22:17
#
В червні. Днів 4 проходив комісію, потім ще годин 5 стояв під ТЦК в черзі, щоб оновили дані. Мова про те, що щоб чогось добитися потрібно цим займатися, а не просто писати що це неможливо або не існує. Бронь, відстрочка і т.п. самі не прийдуть до Вас на диван, як і не прилетить фея що упакує Вас мішком євро й відвезе в чарівний безкоштовний будинок в Монако.
Те що чуда не сталось-зовсім не значить що Вас весь світ обідив.
+
0
financialGenius
financialGenius
20 ноября 2024, 22:18
#
Я даже больше скажу , не при каких раскладах Польша не начнёт отправлять обратно мужчин , так как за ними поедут жены и экономика начнёт падать … Польша похитрее Германии , не так много помогала , но на выходе что Германия что Польша через пару лет (в случае с Германией) отобьет свои инвестиции в наших беженцев , после этого мало кто захочет вернуться , так как поймут что их тут больше ценят и больше перспектив , а в Украине еще не понятно как закончится и это и главный вопрос не начнётся ли снова через 5−8 лет …
+
+15
matroskin
matroskin
20 ноября 2024, 22:29
#
Можливо Вам це здасться дивним, але саме зараз-в Україну більше повертається ніж її покидає. Справа тут звісно не в покращенні справ тут, а в урізанні виплат там (особливо в Німеччині).
Звісно хто хотів з кінцями-давно вже знайшов роботу й не повернеться сюди, але більшість їхала так…пєрєсідєть, або, «а вдруг дадут работу за 30к$ шоб з дивана не вставать».
Так от ця категорія, зараз повертається чекати розвитку подій але тут (бо дешевше) звісно за умови якщо тут є куди.
Логічно воно то ципляться там-але… лінь, поки ціле майно в Україні, та надія на чудо тормозять цей процес.
+
+15
financialGenius
financialGenius
20 ноября 2024, 23:20
#
Вот мне интересно откуда такие новости в Украине про урезание помощи в Германии? Пока никому ничего не урезали …
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 0:37
#
В сентябре был. Да, очереди конечно есть, но как и обычно на пару часов. А с ноября вообще отсрочки через резерв. Не, может в каком-то одесском или западных ТЦК где людей держат и телефоны отбирают реально с этим проблемы, но в Сумах вас во время тревоги даже из здания выпнут принудительно.
+
0
Criptor82
Criptor82
21 ноября 2024, 9:33
#
З листопада через резерв тільки інваліди, студенти та багатодітні. Всі інші катергорії через тцк. В тому числі, йдуть в тцк вище згадані мною інваліди та багатодітні, які хочуть виїхати за кордон, тому що погранцам треба бумажна довідка про відстрочку, резерв не катить. Знаю бо є прецеденти. Плюс все залежить скільки людей на прийомі документів, в травні в моєму місті, було 3 людини на прийомці. В серпні вже 2, зараз теж двоє. Ті хто подали, потім стоять в черзі забрати довідку. А ще потрібно в окремий кабінет, щоб інформацію внесли в Оберіг, в травні там ще кюар давали. Може в Полтаві у вас по іншому, я х/з, а у нас всі бажаючи за день подати/забрати не можуть, тому і черги займають з 5 ранку. Що стосується Резерва, я його не встановлював так як і Дію, і не збираюсь, і таких людей не мало. Тому якось так.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 10:14
#
Че в Полтаве хз, я с сумского не снимался пока, но никаких очередей с 5 утра в Сумах я ни разу не видел за два года.
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 8:10
#
Так это же хорошо.
Может хоть сейчас начнут активнее
погашать свои долги по коммуналке
за оставленное жилье в Украине
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 8:48
#
Никто его не оставляет просто так. Или продают или сдают.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2024, 10:47
#
Mini Mi

Киев и Львов — ещё не вся Украина…

С какого города Украины пишите, уважаемый, что так уверены в своей правоте…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 ноября 2024, 18:50
#
Я в Полтаве щас снимаю у чувака знакомого, который в Чехию дёрнул. А свою в Сумах сдаю из Ворожбы родителям работника.
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