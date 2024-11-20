К концу октября количество украинцев, легально работающих и состоящих на страховом учете в Польше, возросло до 779 300 человек. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Управление социального страхования Польши.
Число украинцев, легально работающих в Польше, возросло до 780 тысяч
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На начало года в Польше легально работали 755 тысяч украинцев, на конец марта — 762,2 тысяч, на конец июня — 771 тысяч.
Из всех украинцев, работающих в Польше — 406 500 мужчин и 372 700 женщин. Большинство трудоустроенных людей с украинским паспортом — в возрасте 30−44 лет.
Наибольшее количество граждан Украины работает в Мазовецком — 188 100, Нижнесилезском — 92 700 и Великопольском воеводствах — 89 500 человек.
Всего в Польше легально работают 1,17 млн. иностранцев. Второй после украинцев крупнейшей группой иностранцев, официально работающих в Польше, являются граждане Беларуси — 135 200 человек. Тройку лидеров замыкают грузины — 26 800 человек.
Комментарии - 17
Це як з Польшою чи т.п.: хто дійсно хотів той давно там, а хто жде коли його туди відвезуть лімузіном-сидить на форумах і строче посте як його всі обідили, прив'язали, ув'язнили і т.п.
Те що чуда не сталось-зовсім не значить що Вас весь світ обідив.
Звісно хто хотів з кінцями-давно вже знайшов роботу й не повернеться сюди, але більшість їхала так…пєрєсідєть, або, «а вдруг дадут работу за 30к$ шоб з дивана не вставать».
Так от ця категорія, зараз повертається чекати розвитку подій але тут (бо дешевше) звісно за умови якщо тут є куди.
Логічно воно то ципляться там-але… лінь, поки ціле майно в Україні, та надія на чудо тормозять цей процес.
Может хоть сейчас начнут активнее
погашать свои долги по коммуналке
за оставленное жилье в Украине
Киев и Львов — ещё не вся Украина…
С какого города Украины пишите, уважаемый, что так уверены в своей правоте…