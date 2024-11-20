Число украинцев, легально работающих в Польше, возросло до 780 тысяч

К концу октября количество украинцев, легально работающих и состоящих на страховом учете в Польше, возросло до 779 300 человек. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Управление социального страхования Польши.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На начало года в Польше легально работали 755 тысяч украинцев, на конец марта — 762,2 тысяч, на конец июня — 771 тысяч.

Из всех украинцев, работающих в Польше — 406 500 мужчин и 372 700 женщин. Большинство трудоустроенных людей с украинским паспортом — в возрасте 30−44 лет.

Наибольшее количество граждан Украины работает в Мазовецком — 188 100, Нижнесилезском — 92 700 и Великопольском воеводствах — 89 500 человек.

Всего в Польше легально работают 1,17 млн. иностранцев. Второй после украинцев крупнейшей группой иностранцев, официально работающих в Польше, являются граждане Беларуси — 135 200 человек. Тройку лидеров замыкают грузины — 26 800 человек.