PayPal позволит использовать свой стейблкоин для трансграничных денежных переводов

PayPal позволит использовать собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для расчетов за трансграничные денежные переводы, осуществленные с помощью платформы Xoom. Об этом пишет Finextra, передает FinTech Insider.

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Таким образом, PayPal предоставит доступ к цифровым финансовым решениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. PayPal сможет совершать трансграничные расчетные операции, не ограничиваясь традиционными банковскими часами, отметили представители компании.

Xoom — это сервис международных денежных переводов, принадлежащий PayPal. Платформа будет использовать PYUSD для расчетов за трансграничные денежные переводы, осуществленные клиентами PayPal на основе стейблкоинов, что сделает их более быстрыми и дешевыми.

Ранее PayPal внедрил поддержку кросчейн переводов стейблкоина PYUSD между сетями Ethereum и Solana через протокол LayerZero. Пользователи могут перемещать активы между блокчейнами без необходимости использования централизованных платформ PayPal или Venmo.