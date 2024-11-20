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20 ноября 2024, 14:39 Читати українською

PayPal позволит использовать свой стейблкоин для трансграничных денежных переводов

PayPal позволит использовать собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для расчетов за трансграничные денежные переводы, осуществленные с помощью платформы Xoom. Об этом пишет Finextra, передает FinTech Insider.

PayPal позволит использовать собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для расчетов за трансграничные денежные переводы, осуществленные с помощью платформы Xoom.

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Таким образом, PayPal предоставит доступ к цифровым финансовым решениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. PayPal сможет совершать трансграничные расчетные операции, не ограничиваясь традиционными банковскими часами, отметили представители компании.

Xoom — это сервис международных денежных переводов, принадлежащий PayPal. Платформа будет использовать PYUSD для расчетов за трансграничные денежные переводы, осуществленные клиентами PayPal на основе стейблкоинов, что сделает их более быстрыми и дешевыми.

Ранее PayPal внедрил поддержку кросчейн переводов стейблкоина PYUSD между сетями Ethereum и Solana через протокол LayerZero. Пользователи могут перемещать активы между блокчейнами без необходимости использования централизованных платформ PayPal или Venmo.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 15:19
#
Не відставайте…
+
0
milon
milon
20 ноября 2024, 15:22
#
Фиатная валюта должна умереть
+
+16
bonv
bonv
20 ноября 2024, 15:53
#
Ні. Бакс всіх переживе:))
+
0
PomaH33
PomaH33
20 ноября 2024, 16:09
#
Це я чую з того часу як з’явився біткоїн. Багато ти купив-продав за крипту ?
+
0
milon
milon
20 ноября 2024, 16:18
#
Ну как видишь с того времени огромный прогресс, и крипта только набирает обороты, прошло-то всего 15 лет, это очень мало. Покупка квартир и машин за usdt это норма на сегодня если что
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