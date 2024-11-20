В этом году американская корпорация Apple продала меньше смартфонов во время китайского Дня холостяка, поскольку столкнулась с давлением со стороны «аномально большого» количества конкурирующих телефонов, пишет Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research.
Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогодних
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Что известно
Сообщается, что продажи производителя iPhone с 18 октября по 10 ноября упали в годовом исчислении на двузначные проценты. Точные цифры не приводятся.
Для сравнения, главный конкурент Apple в Китае, Huawei, зафиксировал рост продаж на 7%, чему способствовало снижение цен на модели Pura 70 и Mate 60.
Между тем Xiaomi также столкнулась с падением продаж, объемы упали на 6%.
Как сообщает Counterpoint, в целом продажи смартфонов в Китае во время крупнейшего в стране фестиваля онлайн-шопинга, упали на 9% в годовом исчислении, поскольку замедление экономики повлияло на энтузиазм потребителей, несмотря на рекламные акции.
Источник: Минфин
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