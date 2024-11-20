Бюджет-2025: на поддержку агросектора предусмотрено более 6 млрд гривен

Верховная Рада приняла проект закона «О государственном бюджете Украины на 2025 год» во втором чтении и в целом. В документе заложено более 6 млрд гривен на поддержку аграрной сферы. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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Поддержка АПК

«1 млрд грн — на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Это средства, которые поступят в Госбюджет по проекту „Земельный банк“ от аукционов по аренде государственных сельскохозяйственных земель. Отбеливание рынка земли явилось переломным фактором для поддержки агросектора. Также в Госбюджете предусмотрено 4 726 млн грн на выплату дотаций на гектар сельхозпроизводителям и содержание коров, овец и коз», — отметил Коваль.

Кроме того, по его словам, 200 млн грн запланированы на восстановление и строительство мелиоративных систем. Еще 5 млн грн — на компенсацию ЕСВ семейным фермерским хозяйствам. А также 80 млн грн — на предоставление льготных беспроцентных кредитов фермерским хозяйствам.

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До этого всего 1,37 млрд — на выдачу грантов, в том числе на сады и теплицы. И 1 млрд грн — на разминирование сельскохозяйственных земель.

«В целом госбюджет-2025 направлен на обеспечение комплексного подхода к поддержке приоритетных сфер, развитию критически важных отраслей и восстановлению экономики в условиях войны», — подчеркнул министр.