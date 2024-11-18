Какими будут курс доллара и инфляция в 2025-2026 годах — прогноз

Уже в следующем году курс доллара по отношению к гривне существенно изменится. Максимальное значение достигнет 45 грн за доллар, в то время как среднегодовой курс будет составлять 43,2 — 43,5 грн за доллар. В то же время, уровень потребительской инфляции, вероятно, удастся несколько урегулировать.

Такой прогноз озвучил Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, выступая на конференции «Жить на проценты».

Что будет с курсом доллара

По его словам, ситуация вокруг курса доллара, по состоянию на сегодняшний день, достаточно проста и понятна.

«Уровень девальвации ежегодно поддерживается на уровне доходности гривневых активов. Чтобы они не превышали 0 или 1, 1,5% доходность по валютным активам. Это примерно 45 грн за доллар на конец 2025 года, среднегодовой у нас выходит в коридоре 43,2 — 43,5 грн за доллар», — сказал эксперт.

Он отметил, что сезонный скачок курса традиционно ожидается именно в конце 2025 года, когда государственный сектор пойдет рассчитываться за поставки и долги за весь год со всеми подрядчиками. А уже к концу 2026 года курс ожидается на уровне 46 грн за доллар.

«Линейная девальвация, без особых скачков. Будет смысл держать и гривневые депозиты, и гривневые ОВГЗ, не будет их оттока на валютный рынок», — отметил Григорий Кукуруза.

Что будет с инфляцией

Эксперт отметил, что пик инфляции был пройден в 2022—2023 годах. В текущем же году потребительская инфляция показала незначительный отскок с 4 — 5% до 9%.

В то же время, по мнению Григория Кукурузы, к 2026 году уровень инфляции удастся «подавить» обратно до 5%: «То есть как раз потребительскую инфляцию мы научились сильно регулировать, там никаких опасных тенденций нет».

Однако есть и отрицательный момент — рост на 60% инфляции по энергоресурсам, потреблению. Производственная инфляция достаточно высока и к концу года ожидается выход на рост на 30% именно производственной инфляции индексационных производителей.

То есть, производить что-то в Украине дорого и становится существенно дороже с каждым годом. В то время как возможности существенно увеличить цены на товары в магазинах для конечного потребителя у украинского производителя нет. В таких условиях у компаний есть два пути — либо обанкротиться, либо искать дополнительное финансирование (привлечь гранты, международное финансирование, международную помощь). Именно привлечение международной помощи становится источником устойчивости для украинских компаний в условиях войны.

Еще один важный факт — любая компания с длинным производственным циклом, например такие отрасли как добывающая промышленность, где производственный цикл от 10 лет до получения прибыли может забыть о своей полноценной деятельности. А те отрасли, где производственный цикл 3, 6, 9 месяцев, сохраняются на плаву. Доля их ВВП растет.

Что будет с рынком труда

«Более негативная тенденция, что у нас сокращается количество работников в частном секторе. В результате их вынужденного перетока в государственный сектор, вынуждено в силы обороны. До войны только 10 млн человек было занято в частном секторе, тогда как сейчас в частном секторе около 6 млн человек. И еще ориентировочно 2,7 млн взрослых трудовых мигрантов, выехавших за границу. Кто-то из них остается активной экономической силой и в Украине платит налоги, кто полностью влился в новые экономики за рубежом», — отметил Григорий Кукуруза.

Эксперт видит решение этой проблемы следующим образом — либо путем снижения запроса в частном секторе на рабочую силу, либо с завершением войны путем «вливания» людей, находившихся в Силах обороны, обратно в частный сектор.

По его словам, сокращение численности работников в частном секторе пока остается ключевой проблемой.

Об этих и многих других тенденциях в экономике Украины Григорий Кукуруза рассказал в рамках своего выступления на тему «Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2024—2025 году?» на конференции «Жить на проценты», состоявшейся 9 ноября.

Организаторами мероприятия традиционно стали сайты Минфин и Finance.ua. Помогали с проведением конференции надежные партнеры. Среди них компании, предлагающие современные диджитал решения — UHY Prostir (предлагает услуги бухгалтеров, юристов и адвокатов) и АnyСar (помогает получать заработок на автобизнесе).