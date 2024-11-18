Продажи водки и вина в россии достигли максимума с 2017 года

Розничные продажи алкоголя в россии достигли максимального показателя за все время ведения официальной статистики, которую начали собирать в 2017 году. Об этом пишет Moscow Times.

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Детали

С января по октябрь этого года россияне купили 184,2 млн декалитров (1 дал — 10 л) алкогольной продукции, что на 0,8% больше год к году и на 21%, чем за аналогичный период 2017-го.

В частности, рекордные продажи продемонстрировала водка — всего за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка, что также стало наибольшим показателем с 2017-го (54,2 млн дал). Однако это лишь немногим больше, чем за тот же период было продано в 2022 году.

Также рекорд установили продажи тихих и игристых вин. Тихого вина в рознице за десять месяцев было продано 46,9 млн дал — на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%. Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 млн дал, что на 10,9% больше год к году и на 61%, чем за аналогичный период 2017-го.