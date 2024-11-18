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18 ноября 2024, 15:10 Читати українською

Продажи водки и вина в россии достигли максимума с 2017 года

Розничные продажи алкоголя в россии достигли максимального показателя за все время ведения официальной статистики, которую начали собирать в 2017 году. Об этом пишет Moscow Times.

Розничные продажи алкоголя в россии достигли максимального показателя за все время ведения официальной статистики, которую начали собирать в 2017 году.
Фото: depositphotos

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Детали

С января по октябрь этого года россияне купили 184,2 млн декалитров (1 дал — 10 л) алкогольной продукции, что на 0,8% больше год к году и на 21%, чем за аналогичный период 2017-го.

В частности, рекордные продажи продемонстрировала водка — всего за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка, что также стало наибольшим показателем с 2017-го (54,2 млн дал). Однако это лишь немногим больше, чем за тот же период было продано в 2022 году.

Также рекорд установили продажи тихих и игристых вин. Тихого вина в рознице за десять месяцев было продано 46,9 млн дал — на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5%. Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 млн дал, что на 10,9% больше год к году и на 61%, чем за аналогичный период 2017-го.

Кроме того, россияне увеличили покупки ликеро-водочных изделий (настоек, наливок, ликеров, бальзамов и т. д.) и другого крепкого алкоголя (виски, рома, джина, кальвадоса и т. п.). С начала 2024 года их продажи составили 13,2 и 11,3 млн соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше, чем годом ранее.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 15:51
#
«Продажі горілки та вина в росії досягли максимуму з 2017 року»

Ну тут явна помилка, має бути «на» росії)

А так, загалом не дивно, росія недокраїна з п`яницями та зеками.
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