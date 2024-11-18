В Украине запустили приложение для поиска работы

В Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу от Министерства экономики и Государственной службы занятости разработала мобильное приложение для соискателей работы. Об этом сообщает Минэкономики.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать приложение

«Теперь украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне», — отмечают в Минэкономики.

Добавляется, что приложение доступно в App Store и Google Play.

В 2024 году Государственная служба занятости предоставила услуги 548 тысяч украинцам. Ожидается, что с запуском мобильного приложения нагрузка на физические центры занятости уменьшится, а количество пользователей будет расти.

Подробности

Мобильное приложение представляет собой единственный портал вакансий. В нем предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.

Кроме того, приложение позволяет общаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем, получить необходимую справку или записаться в электронную очередь.

«Сейчас функции применения полностью ориентированы на потребности соискателей работы. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей», — добавляют в сообщении.