В Украине запустили приложение для поиска работы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2024, 14:37 Читати українською

В Украине запустили приложение для поиска работы

В Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу от Министерства экономики и Государственной службы занятости разработала мобильное приложение для соискателей работы. Об этом сообщает Минэкономики.

В Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу от Министерства экономики и Государственной службы занятости разработала мобильное приложение для соискателей работы.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать приложение

«Теперь украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне», — отмечают в Минэкономики.

Добавляется, что приложение доступно в App Store и Google Play.

В 2024 году Государственная служба занятости предоставила услуги 548 тысяч украинцам. Ожидается, что с запуском мобильного приложения нагрузка на физические центры занятости уменьшится, а количество пользователей будет расти.

Подробности

Мобильное приложение представляет собой единственный портал вакансий. В нем предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.

Кроме того, приложение позволяет общаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем, получить необходимую справку или записаться в электронную очередь.

«Сейчас функции применения полностью ориентированы на потребности соискателей работы. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей», — добавляют в сообщении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 14:46
#
Прикольно звісно, алее…цікаво скільки витратили на розробку коштів і чим не задовільняє вже ворк.юа.
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 ноября 2024, 14:51
#
Кошти на такі розробки зазвичай витрачають донорські і зазвичай фінансуються урядами інших країн, які вже задовбались від неефективності наших державних структур :)

P. S. От в шапці статті написано «за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини» ще є USAID, який теж любить годувати наших грантоїдів.
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 ноября 2024, 14:47
#
Таке ж відірване від реальності як спеціалізації в університетах. Дають якісь вакансії із копієчними зепками і жахливими умовами працевлаштування. Скоріше було б доцільніше розформувати цю структуру і не витрачати на неї державні кошти, а ці послуги залишити приватному сектору. Кабанчик, уклон, глово та інші подібні платформи допомагають знайти роботу краще, зручніше та швидше в рази.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами