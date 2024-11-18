В Польше кандидат в президенты пообещал создать стратегический резерв биткоинов

Кандидат в президенты Польши Славомир Менцен пообещал создать резерв биткоинов в случае победы на выборах в следующем году. Об этом пишет Cointelegraph.

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Менцен подражает Дональду Трампу, который также во время предвыборной кампании обещал создать биткоин-резерв.

Польский «Трамп» заявил, что Польша станет открытой криптовалют, внедрит дружественную регуляторную политику, низкие налоги и будет поддерживать финансовые учреждения, которые будут инвестировать в цифровые активы, если он станет президентом.

Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года. Славомир Менцен является лидером партии «Новая Надежда», которую называют евроскептиками.

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