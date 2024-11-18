Стоимость мемкоина DOG подскочила до 5-месячного максимума

Стоимость мемной криптовалюты DOG, запущенной 24 апреля 2024 года в рамках протокола Runes на блокчейне Bitcoin , подскочила до 5-месячного максимума. Об этом сообщает портал Decrypt.

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Причина роста

Это произошло после листинга фьючерсов на DOG на бирже Kraken 15 ноября, который дал старт значительному росту на выходных и породил спекуляции о дальнейших листингах на основных биржах.

Токен взлетел на 88% за неделю до $0,007.

Это происходит в то время, когда мемкоиенты на собачью тематику, включая Dogecoin и монеты, основанные на блокчейнах Solana и Ethereum, переживают свои лучшие времена, и многие из них торгуются выше многомесячных максимумов.

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