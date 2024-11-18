Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год. Об этом первый заместитель руководителя
Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению
Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год. Об этом первый заместитель руководителя
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Что известно
«Далее заседание Рады на этой неделе, где должно состояться финальное голосование во втором и целом за закон», — отметил он.
По словам депутата, во время комитета было поддержано только две правки: не переводить больницы на казначейское обслуживание и изъять норму о возможности партиям класть средства на ОВГЗ.
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Что изменили в проекте
Руководитель бюджетного комитета Роксолана Подласа уточнила, что комитет предложил изменить:
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$2 млрд (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны;
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оставить 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменить субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн;
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разрешить прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн);
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+128 млн «Укрзализныци» на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры (фактически — железнодорожного полотна). Софинансирование — обязательное условие предоставления европейских средств;
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+277,1 млн грн Национальной академии наук, в том числе на исследования в военной сфере;
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исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета);
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исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений).
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