Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению

Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале.

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Что известно

«Далее заседание Рады на этой неделе, где должно состояться финальное голосование во втором и целом за закон», — отметил он.

По словам депутата, во время комитета было поддержано только две правки: не переводить больницы на казначейское обслуживание и изъять норму о возможности партиям класть средства на ОВГЗ.

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Что изменили в проекте

Руководитель бюджетного комитета Роксолана Подласа уточнила, что комитет предложил изменить: