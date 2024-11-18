Пенсионный фонд на 17 октября направил на выплату пенсий 41,3 млрд грн. Об этом говорится в данных фонда.
Пенсионный фонд направил на выплаты 41,3 млрд грн
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По состоянию на 17 ноября профинансировано:
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на пенсионные выплаты — 41,3 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 7,6 млрд грн, через уполномоченные банки — 33,7 млрд грн;
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на выплату жилищных субсидий и льгот — 2841,5 млн грн;
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на страховые выплаты — 2037,2 млн грн, в том числе на оплату больничных — 878 млн грн.
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Источник: Минфин
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