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Новости компаний
18 ноября 2024, 10:00 Читати українською
Прорыв в сфере онлайн-расчетов: Portmone внедряет новейшую технологию BankPay
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Але враховуючи що у нас ~70 банків, а в Польщі лише десь 20 (я про великі з мережею по країні, а не про місцеві кооперативні) виникає відразу питання: як буде виглядати вибір банку? Якщо так як в БанкІд то це покращення не набере багато поціновувачів.