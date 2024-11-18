Кэти Вуд спрогнозировала биткоин по $650 тысяч

К 2030 году первая криптовалюта достигнет отметки $650 000 в базовом сценарии и диапазона от $1 млн до $1,5 млн в бычьем. Такое мнение в интервью CNBC выразила CEO ARK Invest Кэти Вуд, пишет forklog.

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Что известно

«Мы получаем регуляторный рельеф. Я думаю, это одна из самых важных вещей от этой администрации президента США. Мы получим регуляторный рельеф по всем видам инноваций», — пояснила она.

По словам Вуд, сегодня биткоин привлекает внимание институционалов и управляющих активами в качестве нового класса.

«Не только глобальная денежная система, а новый класс активов. Это значит, что институционалы и управляющие учреждения обращают внимание, что этот актив ведет себя иначе по сравнению с другими их активами. Думаю, это следующий большой шаг», — добавила CEO ARK Invest.

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Напомним

В январе Вуд спрогнозировала первую криптовалюту по $1,5 млн в бычьем сценарии к 2030 году. Такое заявление она сделала в первый день торгов спотовыми биткоин-ETF, одобренными SEC.