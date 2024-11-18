Убежище беженцев из Украины: Британским семьям предлагают по 600 фунтов ежемесячно

Район Элмбридж, расположенный в юго-восточной Англии, готов выплачивать семьям, принявших украинцев, 600 фунтов стерлингов ежемесячно. Об этом сообщает BBC.

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С начала программы в 2022 году уже более 300 домохозяйств в Элмбридже приняли около 600 украинских беженцев.

В районном совете заверили, что жители Элмбриджа предлагают не только проживание, но и теплый прием, поддержку и помощь с поселением.

Чиновники отмечают, что повышение стоимости жизни усложнило реалии как беженцев, так и хозяев домов. Для того чтобы поддержать спонсоров, район предложил владельцам или арендаторам домов 600 фунтов ежемесячно.

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Чтобы стать участником программы, владелец или арендатор дома должен иметь отдельную комнату для гостя. В то же время власти не ожидают, что британцы будут покрывать расходы украинцев на питание, транспорт или проживание.

Напомним

По состоянию на сентябрь в Великобритании находились около 247 тысяч беженцев из Украины.