Укрэнерго начало отменять аварийные отключения света по Украине

В Украине начали отменять аварийные отключения света. Они были введены из-за массированной атаки россии по Украине 17 ноября. Об этом сообщает ДТЭК.

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Что известно

По указанию «Укрэнерго», экстренные отключения света упразднены в Киеве. К тому же, отключения уже не действуют в Харьковской, Сумской областях.

Также отключения света отменены и в Черкасской области. Кроме того, по данным ДТЭК, свет также был возвращен жителям Киевской, Днепропетровской, Донецкой областей.

Массированная атака по Украине

Российские войска устроили массированный комбинированный удар по Украине утром 17 ноября. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.