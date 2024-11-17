По указанию Укрэнерго в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.
Массированная атака на энергосистему: В Киеве и трех областях вводятся экстренные отключения света
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«Киев, Киевщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении.
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Графики отключений применили в связи с угрозой ракетных обстрелов.
Атака на энергосистему
По словам министра Германа Галущенко, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
«Происходит очередная массированная атака на энергосистему… Где, возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», — добавил чиновник.
Источник: Минфин
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