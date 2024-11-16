С начала большой войны финпомощь от партнеров превысила $100 миллиардов.Кто самый крупный донор

Украина с начала полномасштабного вторжения привлекла в государственный бюджет $33,7 млрд или более 33% от общего объема внешней помощи в форме грантов. Об этом сообщает Министерство финансов .

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Финансовая помощь партнеров

С начала 2024 года от партнеров поступило $27,24 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. В 2023 году Украина получила $42,5 млрд, а в 2022 году — $31,1 млрд.

В пресс-службе Минфина отметили, что $33,7 млрд или более 33% от общего объема Украина привлекла в грантовой форме, эти средства не нужно возвращать. Другая часть внешнего финансирования была предоставлена Украине посредством кредитов на льготных условиях.

Кто самый большой донор

Крупнейшими иностранными донорами в текущем году:

Европейский Союз — $13,05 млрд;

США — $5,25 млрд;

МВФ — $4,19 млрд;

Япония — $2,13 млрд;

Канада — $1,76 млрд;

Великобритания — $0,52 млрд;

Норвегия — $0,3 млрд.

С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке ($13,56 млрд в эквиваленте), на финансирование госбюджета Украины в 2024 году по состоянию на 15 ноября привлечено $40,8 млрд.

Напомним

В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило $42,6 млрд внешнего финансирования. Крупнейшими донорами финансовой помощи в прошлом году были ЕС ($19,7 млрд, льготное финансирование) и США ($11 млрд, гранты).