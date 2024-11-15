«Власна справа»: гранты на 5,2 миллиарда получили 22 тысяч украинцев

По состоянию на 12 ноября 2024 года решение о предоставлении грантов по правительственной программе «Власна справа» было принято для 22 тысяч украинцев на общую сумму 5,2 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

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«За более чем два года действия программы (по состоянию на 12 ноября 2024 года) были приняты положительные решения о предоставлении микрогрантов 22 тыс. украинцев, из них в 2024 году — 9 тыс. получателей. Общая сумма микрогрантов (согласно принятым решениям) составляет 5,2 млрд грн, из них в 2024 году — 2,2 млрд грн», — говорится в ответе на информационный запрос.

«Власна справа»

В ДСЗУ напомнили, что правительственная грантовая программа «Власна справа» — это безвозвратная, беспроцентная государственная помощь физическим лицам и хозяйствующим субъектам на создание или развитие уже действующего бизнеса.

Размер гранта по программе может составлять от 50 до 250 тыс. грн. Если место деятельности и место регистрации заявителя в Харькове или Харьковской области, то размер гранта составляет до 500 тыс. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет уже могут подавать заявки на получение грантов до 150 000 грн на открытие собственного бизнеса в рамках программы «Власна справа». Такая услуга доступна на портале «Дия».