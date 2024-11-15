В Киеве возле Академгородка открылся новый ресторан «МакДональдс». Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Киеве открылся новый «МакДональдс»
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Новый ресторан находится в досягаемости жителей Академгородка и близлежащих районов, таких как Коцюбинское, Новобеличи и Берковец. Он будет работать каждый день с 7:00 до 22:00.
Для автомобилистов предусмотрены две линии «МакДрайва», которые будут работать с 5:00 до 23:00. Кроме того, уже через несколько дней после открытия заработает служба доставки «МакДеливери».
Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию, и возобновляют работу в течение часа после отбоя.
Ресторан открыли на проспекте Палладина.
Источник: Минфин
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